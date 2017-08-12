Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam süper lig adana dünya
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Schröder, Rus petrol devinin yönetim kuruluna aday

- Rus hükümeti, eski Almanya Başbakanı Schröder'in Rosneft yönetim kuruluna girmesi yönünde tavsiye kararı aldı

Schröder, Rus petrol devinin yönetim kuruluna aday

MOSKOVA (AA) – Rus hükümetinin, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in Rusya’nın en büyük petrol şirketi Rosneft’in yönetim kuruluna girmesi konusunda tavsiye kararı aldığı bildirildi.

Rus hükümetinden yapılan açıklamada, 1998-2005 yıllarında Almanya Başbakanı olan Schröder'in Rosneft’in yönetim kuruluna girmesi yönünde tavsiye kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak’ın da Rosneft’in yönetim kuruluna girmesi konusunda tavsiye kararı alındığı ifade edildi.

Rus hükümetinin yüzde 51 hissesine sahip olduğu Rosneft şirketi, üretim hacmi ve rezerv sayısı bakımından Rusya’nın en büyük, dünyanın da sayılı petrol şirketleri arasında yer alıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “arkadaşı” olarak nitelendiren Schröder ise Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırımlarını açık bir şekilde eleştiren Batılı siyasetçiler arasında yer alıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaPETROLRosneftRusyaSchröder
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5