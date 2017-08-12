Schröder, Rus petrol devinin yönetim kuruluna aday

MOSKOVA (AA) – Rus hükümetinin, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in Rusya’nın en büyük petrol şirketi Rosneft’in yönetim kuruluna girmesi konusunda tavsiye kararı aldığı bildirildi.

Rus hükümetinden yapılan açıklamada, 1998-2005 yıllarında Almanya Başbakanı olan Schröder'in Rosneft’in yönetim kuruluna girmesi yönünde tavsiye kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak’ın da Rosneft’in yönetim kuruluna girmesi konusunda tavsiye kararı alındığı ifade edildi.

Rus hükümetinin yüzde 51 hissesine sahip olduğu Rosneft şirketi, üretim hacmi ve rezerv sayısı bakımından Rusya’nın en büyük, dünyanın da sayılı petrol şirketleri arasında yer alıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “arkadaşı” olarak nitelendiren Schröder ise Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırımlarını açık bir şekilde eleştiren Batılı siyasetçiler arasında yer alıyor.