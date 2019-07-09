Yenilediği ürün ailesini büyüten Schweppes, ürün gamına Zero-Tonic ve Floral-Tonic'i ekledi.
Coca Cola'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, hikayesine 1783'te kusursuz "Tonik" tadı ile başlayan Schweppes, yenilediği ürün ailesini büyütmeye devam ediyor.
Ürün gamına Zero-Tonic ve Floral-Tonic olmak üzere iki tat ekleyen Schweppes'in miksolojistlerle hazırladığı yenilikçi tarifler, #schhh ve @schweppes_tr üzerinden tüketicilerle buluşuyor.
Schweppes, Zero-Tonic ve Floral-Tonic'i pazara sundu
Yenilediği ürün ailesini büyüten Schweppes, ürün gamına Zero-Tonic ve Floral-Tonic'i ekledi. Coca Cola'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, hikayesine 1783'te kusursuz "Tonik" tadı ile başlayan Schweppes,...
09 Temmuz 2019 Salı 09:39
Yenilediği ürün ailesini büyüten Schweppes, ürün gamına Zero-Tonic ve Floral-Tonic'i ekledi.