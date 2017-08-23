SeaPearl Ataköy'de yaşam başlıyor

İSTANBUL (AA) - Kuzu Grup'un Katarlı Qatari Diar şirketiyle ortaklaşa inşa ettiği SeaPearl Ataköy'de ilk etabın sonuna gelindi. Projede eylül sonu itibarıyla yaşam başlayacak.

Kuzu Grup açıklamasına göre,tanıtımı Türkiye ve Dubai'de gerçekleştirilen, satışa çıktığı günden bu yana Türk ve Körfezli yatırımcı tarafından yoğun ilgi gören SeaPearl Ataköy'ün ilk etabında sona yaklaşıldı.

İstanbul'un getiri potansiyeli "en yüksek", "denize sıfır tek premium konut projesi" olan SeaPearl Ataköy'de gelecek ayın sonundan itibaren yaşam başlayacak.

2 milyar 700 milyon dolar yatırım değeriyle inşa edilen SeaPearl Ataköy'de toplam bin 401 konut yer alıyor. 20 katlı 4 bloktan ve 631 konuttan meydana gelen ilk etapta, alanları 88 ile 398 metrekare arasında değişen 1+1'den 4,5+1'e kadar farlılık gösteren konut tipleri bulunuyor.





- "İhtişam ve lüks kavramlarını yeniden yorumluyor"





Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Özen Kuzu, SeaPearl Ataköy'de gelinen son aşamayı değerlendirdi.

SeaPearl Ataköy'ün, Kuzu Grup olarak imza attıkları en kıymetli projelerin başında geldiğine dikkati çeken Kuzu, burada yaşamın başlayacak olmasından son derece mutlu olduklarını dile getirdi. Kuzu, şunları kaydetti:

"2 etap halinde inşa ettiğimiz SeaPearl Ataköy'ün 631 konutluk ilk etabında sona gelmiş olmak bizler için gurur verici. Yerli ve yabancı yatırımcıdan tam not alan projemiz, sahip olduğu özelliklerle ihtişam ve lüks kavramlarını yeniden yorumluyor. Körfez ülkelerinin üst düzey aileleri, prensler, ülkemizin sanat, siyaset ve spor alanında ün yapmış isimlerinin ilk etabımıza gösterdiği ilgiden son derece mutluyuz.

Şimdi sırada ikinci etabımız var. Tüm enerjimizi yeni etabımıza ve işletmesini Jumeirah'ın üstlendiği otel birimimize vereceğiz. Söz verdiğimiz tarihte 2. etabımızı da tamamlayıp sahiplerine teslim edeceğiz."

Hali hazırda yurt içinde İstanbul ve Ankara, yurt dışında ise İran ve Cezayir'deki projeleriyle ilgilendiklerini belirten Kuzu, yeni projelere 2018 yılında start vereceklerini bildirdi.