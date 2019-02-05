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"Sebze fiyatları artık normal seviyelerine iniyor"

- Türkiye Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş: -"Patlıcan fiyatlarında yüzde 50'lik düşüş oldu, domatesteki düşüş ise yüzde 35'i buldu, salatalığın fiyatı ise yüzde 20 ucuzladı. Bundan sonra havaların ısınmasıyla birlikte rekolte artacağı için fiyatların daha da makul seviyelere ineceğini tahmin ediyoruz"

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ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - Türkiye Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş, sebze fiyatlarının artık normal seviyelerine gelmeye başladığını belirterek, bundan sonra rakamların daha da ineceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Türkiye Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık iki aydır sebze fiyatlarında mevsimsel etkilerden dolayı ciddi oranda artış gözlendiğini vurguladı.

Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerindeki üreticiler açısından ocak ayının oldukça zor geçtiğini hatırlatan Akbaş, başta aşırı yağış, hortum ve sel felaketleri nedeniyle hasadı yapılmayan bir çok üründe rekolte kaybı yaşandığını kaydetti.

Akbaş, bu nedenle ocak ayındaki üretimin yüzde 30 azaldığına dikkati çekerek, özellikle şubat ayıyla birlikte artan sebze fiyatlarında ciddi düşüş görülmeye başladığını ifade etti.

Hava şartlarının iyiye gitmesi dolayısıyla fiyatlarda düşüşün devam etmesini beklediklerini anlatan Akbaş, şöyle devam etti:

"Patlıcan fiyatlarında yüzde 50'lik düşüş oldu, domatesteki düşüş ise yüzde 35'i buldu, salatalığın fiyatı ise yüzde 20 ucuzladı. Bundan sonra havaların ısınmasıyla birlikte rekolte artacağı için fiyatların daha da makul seviyelere ineceğini tahmin ediyoruz. Düşen fiyatlara rağmen artan rekolte çiftçimizi memnun edecektir. Esnafımız gerçekleşen bu düşüşten gayet memnundur. İnşallah bundan sonra fiyatlar daha da düşecek, hem esnafımız hem çiftçimiz kazanacaktır. Bugünden itibaren sebze fiyatları artık normal seviyelerine iniyor. İnşallah fiyatlar bundan sonra daha da düşecek diye tahmin ediyoruz. "

Akbaş, tüketici fiyatları bazında ocak ayında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışının yüzde 87,87 ile çarliston biberde görüldüğünü hatırlatarak, normale dönüşle birlikte söz konusu ürünün yüzde 30 ucuzladığını söyledi.

- "Düşüş devam eder"

Hal esnaflarından Ekrem Mardinli de düşmeye başlayan fiyatlardan dolayı memnun olduklarını belirterek, "Satış olmadıktan sonra artan fiyatın ne tüketiciye ne de çiftçiye yararı olur. Başta salatalık, patlıcan, domates ve biber olmak üzere tüm sebzelerin fiyatlarında ciddi düşüş var. Ortalama fiyatlara göre, çarliston biber 10 liradan 6,5 liraya, salatalık 4,5 liradan 3 liraya, patlıcan 10 liradan 7 liraya kadar düştü. Bu düşüş daha da devam eder." diye konuştu.

Çiftçi ve aracının piyasaya sebze sunmak için büyük çaba gösterdiğini dile getiren Mardinli, "Havalar güzel gidiyor, bundan sonra ister istemez fiyatlar halkımızın ve çiftçimizin, üreticinin ve tüketicinin memnun olacağı seviyelere inecektir. " değerlendirmesinde bulundu.

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DüşüşSebze FiyatlarışanlıurfaTürkiye Haller Fedarasyonu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş
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