Sebze meyveyi jeotermalle kurutup ihraç edecekler

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 milyon dolar yatırımla jeotermal enerjinin kullanılacağı sebze, meyve kurutma tesisi kurulacak.



İlçedeki Hisaralan bölgesinde bir gıda firmasınca jeotermal enerjiden faydalanılarak kurulacak 20 bin metrekarelik tesiste 300 kişi istihdam edilecek.



Bölge çiftçilerinin ürünlerinin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından getirilen sebze ve meyveler, jeotermal enerjiyle çalışan fırınlarda kurutularak ihraç edilecek.



Sındırgı Belediyesi iş birliğiyle yürütülen projede son imzalar atıldı, tesisin sonbaharda tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanıyor.



Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin önemli jeotermal kaynaklara sahip olduğunu söyledi.



Sındırgı'da 3 bin konutun jeotermal enerjiyle ısındığına işaret eden Yavaş, bu enerji kaynağını istihdama yönelik kullanmak için çalışma başlattıklarını belirtti.



Yavaş, bu kapsamda Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Deniz Atalay'ın yönetim kurulu başkan yardımcılığını yaptığı gıda firmasıyla protokol imzaladıklarını dile getirerek, "Tesiste günlük 15 ton civarında ürün işlem görecek. Karpuzu dahi kurutacaklar. Jeotermal, ekonomik bir enerji kaynağı olduğundan sebze ve meyvenin tesisteki fırınlarda dolaştırılarak kurutulması sağlanacak. Bizim için önemli olan burada sağlayacağımız istihdam ve kırsal mahalledeki vatandaşların ürünlerinin değerlendirilmesi." dedi.



SDA Gıda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Deniz Atalay da ilk etapta 20 dönüm alan üzerinde kurulması planlanan tesisisin yatırım maliyetinin 10 milyon dolar olacağını bildirdi. Atalay, altyapı ve teknik destek işlemleri için gerekli imzaların atıldığını belirtti.



Sındırgı'ya daha önce de geldiğini ve yatırım sözü verdiğini dile getiren Atalay, şunları kaydetti:



"Sındırgı artık sık geleceğimiz yerlerden biri oldu. Biz uluslararası bir firmayız. ABD, Avrupa ve Uzak Doğu'da şirketlerimiz var. Kurutulmuş meyve ve kurutulmuş meyvelerden elde edilmiş inovatif ürünleri dünyanın dev firmalarına satıyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda olacak. Meyveyi, sebzeyi kurutarak veya işleyerek göndermeyi düşünüyoruz. Gönlümüz burada yetişen ürünlerin kurutulması. Bölge yetiştiricilerinin ürünlerine katma değer sağlamak istiyoruz. Bu projeyi belediyeyle beraber yürüteceğiz."