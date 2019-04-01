Seçim bitti konut satış rakamları belli oldu!

Erkan Zing yazıyor... Gayrimenkul sektörü, satışlar ve faiz arasındaki ters orantının en çok hissedildiği sektörlerden biri haline geldi. Mevduat ve kredi faizinin yükselmesi, düşük kira geliri ve konutun prim yapma potansiyelinin zayıflaması, ev alma isteğini azaltıyor. Sektör temsilcileri ise konut alacaklara önemli uyarılar yapıyor.

TÜİK konut satışlarına ilişkin rakamları açıkladı. Aralık ayı konut satış rakamları geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 oranında arttı. 2018 yılında Türkiye genelinde toplam 1 milyon 375 bin konut satışı gerçekleşti.Türkiye genelinde konut satışları 2018 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9 oranında artarak 136 845 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 26 541 konut satışı ve %19,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 095 konut satışı ve %8,8 pay ile Ankara, 6 960 konut satışı ve %5,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Ardahan, 32 konut ile Hakkari ve 48 konut ile Bayburt oldu.Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %79 oranında azalış göstererek 7 148 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %5,2 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 1 461 konut satışı ve %20,4 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %12,7 ile Edirne oldu.Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %31,1 oranında artarak 129 697 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 25 080 konut satışı ve %19,3 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %94,5 oldu. Ankara 11 315 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 6 565 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 12 konut ile Ardahan oldu.’nın danışman ortaklarından olan, Amerika’da aldığı pilot eğitimin tamamlayıp Türkiye’ye dönerek ünlülerin gayrimenkul danışmanlığı yapacak. Öztürk, Türkiye’de yeni iş trendinin gayrimenkul sektörü olduğunu ifade ederek bu sektöre pilotluğu bırakarak bu yeni trend sektöre geçiş yaptığını söyledi.