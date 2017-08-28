"Seçim manipülasyonuna KHK ile dur dendi"

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, şirket kuruluşlarında yüzde 112'ye çıkan temmuz ayındaki artışın, oda ve borsa seçimlerini manipüle etmeye yönelik paravan şirket kuruluşlarından kaynaklandığını tespit ettiklerini belirterek, girişimleriyle çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile tedbir alındığını bildirdi.

ATO'dan yapılan açıklamada, Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan ve 25 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) organlarıyla oda ve borsa seçimlerinde oy kullanabilmek için seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda ve borsaya kayıtlı olma şartı getirildiği anımsatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baran, haziran ayından itibaren şirket kuruluşlarında Ankara özelinde aşırı artış olduğunu gözlemlediklerini belirterek, "Şirket kuruluşlarındaki artış temmuz ayında yüzde 112'ye çıktı. Bu artışın, seçimleri manipüle etmeye yönelik paravan şirket kuruluşlarından kaynaklandığını tespit ettik. Hazirandan itibaren ATO'da kurulan şirket sayısında dikkat çekici artış oldu. Bu işin arkasında FETÖ bile olabilir. Girişimlerimiz üzerine devletimizin ilgili mercileri de konuyu mercek altına aldı ve bu Kanun Hükmünde Kararname ile tedbir alındı." ifadelerini kullandı.

Kurulan şirketlere ilişkin hazirandan itibaren titiz bir inceleme yapıldığına dikkati çeken Baran, "Belli firmalar çalışanlarına ev adreslerinde şirket kurduruyor. Ev halkının bundan haberi yok. Asgari ücretle çalışan insanları büyük yükün altına sokuyorlar. Baskı ile kurdurulan paravan şirketler bunlar. Pek çoğu gelip bize dert yanıyor. Gelecekleri ile oynanıyor insanların. Savcılığa gidecekler var içlerinde. Bu şekilde şirket kuranların ilgili makamlara başvurup gerekli işlemleri başlatmaları çok önemli. Aksi takdirde gelecekte daha büyük sıkıntılar yaşayabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Oda seçimlerinin şeffaf bir şekilde yapılması için göreve geldikleri andan itibaren çalıştıklarını vurgulayarak, ATO yönetimi olarak en önem verdikleri hususun seçim güvenliği olduğunu, hiçbir dönemde olmadığı kadar şeffaf bir seçim yapılacağını, seçimlere gölge düşmemesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerinin altını çizdi.

Seçim hazırlıkları konusunda üye sicil kayıtlarını internet sitesi üzerinden üçüncü kişilerin paylaşımına açtıklarına işaret eden Baran, şunları kaydetti:

"İsteyen herkes üye firmalarımızı unvanı, sicil numarası, yaptığı iş veya faaliyet kodu üzerinden sorgulama yapabilir. Üyelerimiz yapılacak seçimlerde kendilerini temsil edecek sektör temsilcilerini, faaliyet koduna ve meslek grubuna göre seçecek. Mevzuat gereği Maliye Bakanlığından üyelerimizin faaliyetlerine ilişkin en güncel verileri alarak güncelleştirme işlemlerini gerçekleştirdik ve değişiklikleri üyelerimize tebliğ ettik. Herkes şundan emin olsun. Seçmenin hür iradesi sandığa yansıyacak. Bu konuda kimsenin kimseye baskı yapmasına müsaade edilmeyecek. Bu tip baskılara maruz kalan olursa bize gelsin, gereğini yapalım."