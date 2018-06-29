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"Seçim öncesi fiyatların yükselmesi spekülatörlerin oyunu"

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Seçim öncesinde yükseltilen gıda fiyatlarının hükümet tarafından denetim altına alınması sevindiricidir" - "Patates ve soğan fiyatlarının bir anda 6-7 lira seviyelerine yükselmesi tamamen spekülatörlerin oyunudur"

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 24 Haziran seçimleri öncesinde yükseltilen gıda fiyatlarının hükümet tarafından denetim altına alındığını belirterek, "Patates ve soğan fiyatlarının bir anda 6-7 lira seviyelerine yükselmesi tamamen spekülatörlerin oyunudur." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, spekülasyonları önleyen adımların atılmasıyla seçim öncesinde artan patates fiyatlarının düşmesinin sevindirici olduğunu belirtti.

Patatesin ardından kuru soğan gibi diğer gıda fiyatlarının da düşeceği öngörüsünde bulunan Palandöken, "Patates ve soğan fiyatlarının bir anda 6-7 lira seviyelerine yükselmesi tamamen spekülatörlerin oyunudur. Seçim öncesinde spekülatörler tarafından yükseltilen gıda fiyatlarının hükümet tarafından denetim altına alınması sevindiricidir. Hükümetin müdahalesiyle patates fiyatları 2 liraya kadar gerilemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının spekülasyonların önüne geçmek için denetimlere hız verdiğine işaret ederek, ithalat kararının da fiyatların düşmesinde etkili olduğunu aktardı. Palandöken, piyasada yeterli soğan ve patates bulunduğunu vurguladı.

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Bendevi PalandökenPatates Ve Soğan FiyatlarıTESK
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