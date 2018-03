Seçim öncesi son Meclis'te iki başkandan çok önemli mesajlar

İSTANBUL (AA) – İstanbul Ticaret Odası (İTO) 9 Nisan’da yapılacak oda seçimleri öncesi, son aylık olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi.

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, İTO'nun mart ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak yaklaşan oda seçimlerinde kadın meclis üyelerinin sayısının tüm oda ve borsalarda artmasını istediğini söyledi.

Göreve geldiğinde bu yana oda ile ilgili yapılması gereken işleri süratle hayata geçirdiklerini anlatan Oran, “Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, adımlarımızı atarken hiç kimseden, hiçbir şeyden çekinmedik. Doğru olan neyse, kurumsallık neyi gerektirirse yasal zemin neyi öngörüyorsa o doğrultuda cesaretle hareket ettik. Çünkü elbette değişim, cesaret işidir. Geri adım atmadan, gereğ





i neyse yaptık, yapacağız.” diye konuştu.- “Her çeşit ticaretin inceliğini öğrenmiş biriyim”Oran, kendisinin kariyeriyle ilgili doğru olmayan bilgilendirmeler yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:“Bazı arkadaşlar beni bir bankacı olarak, finans kesiminin temsilcisi şeklinde değerlendirmişler. Benim ticari hayatım yalnızca bankacılıktan ibaret değildir.Öztürk Oran, 1998 yılından bu yana başta gayrimenkul ve ilaç olmak üzere pek çok sektörde faaliyet göstermiş, pek çok firmada ortaklığı bulunan 20 yıllık tecrübeye sahip öz ve öz iş adamıdır, tüccardır. Halihazırda da gayrimenkul ve ilaç sektöründeki firmalarıyla aktif ticari hayatına devam etmektedir.Ayrıca klasik bankacılık yanında sahip olduğum katılım bankacılığı tecrübem nedeniyle de her çeşit ticaretin inceliğini öğrenmiş biriyim. Keşke tüm iş adamlarımız bir süreliğine bankacı olsalar da her tüccar parasının hesabını kitabını çok daha iyi yapabilse, projesinin rantabl olup olmadığını daha iyi kestirebilse. İşte ben reel kesimin hem finansman tarafını, hem de ticari tarafını avucunun içi gibi bilen bir iş adamı, bir bürokrat ve bir siyasetçi olarak diyebilirim ki her cephede savaştım.’- “Afrika açılımı iki tarafı da birkaç adım öne geçirecek hamleler”Şubat ayı ihracatında tarihi bir rekor kırıldığını ifade eden Oran, ihracat ve uluslararası yatırımların Türkiye’nin büyüme hedefi için vazgeçilmez unsurlar olduğunu kaydetti."Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, sayın Başbakanımıza ve hükümetimize yürekten teşekkür ediyorum. 16 yıldır iş dünyasının önüne düştüler, birlikte gitmediğimiz kıta, bölge kalmadı." diyen Oran, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cezayir, Moritanya ve Senagal’i kapsayan Afrika ziyaretine iştirak ettiklerini kaydetti.Oran, ziyarette başta turizm, madencilik, balıkçılık, enerji, askeri eğitim sağlık ve medya olmak üzere 20‘ye yakın mutabakat anlaşması imzalandığını aktardı.Oran, şöyle devam etti:“Ülkemizin ortaya koyduğu Afrika açılımı geleceğin dünyasında iki tarafı da birkaç adım öne geçirecek hamleler. Bu vesileyle “ne varsa Batıda var” denilen bir dönemde görevi başında Afrika’yı ziyaret eden ilk Türk Başbakanı Necmettin Erbakan Hocayı da rahmetle anıyorum. Hakikatten ince ferasetinden ve milli duruşundan bugün dahi feyz almaya devam ediyoruz."- “Açılan yabancı firma sayısı da yüzde 85 artışla bin 110 oldu”Oran, İTO’nun önümüzdeki hafta MIPIM’de 685 metrekarelik İstanbul çadırıyla İstanbul’u ve Türkiye’yi tüm dünyaya tanıtacağını kaydetti.İTO’nun üye sayısının arttığını belirten Oran, “Üye sayımız gittikçe artıyor. 2018 yılının ilk iki ayında açılan firma sayısı bir önceki yıla aynı ayına göre yüzde 30 artışla 9 bin 666 olarak gerçekleşti. Açılan yabancı firma sayısı da yüzde 85 artışla bin 110 oldu.” bilgilerini verdi.Oran, Ticari Faaliyet Endeksi beklentilerini, “Genel Ticari Faaliyet Endeksimizde Mart beklentisi 50, gelecek üç aya ilişkin beklenti ise 56,7. İşte Türkiye gerçeği bu. Büyüyen, azimli ve umutlu bir Türkiye.” diye açıkladı.Türkiye’nin ekonomik gelişimini engellemek isteyenlerin bulunduğunu anlatan Oran, “Moody’s bugün notumuzu düşürüyor, Dubaili MBC grup Türk dizilerine yasak koymaya çalışıyor. Afrin’de 80 milyon tek yürek olmuşken, son verilerde dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olmuşken yine not silahına, olmayacak yasaklara sarıldılar.” ifadelerini kullandı.- "Yasal girişimde bulunarak önceki kararımızın takipçisi olacağız"Mecliste İTO'nun Yemek Çekleri İskonto Oranları Hakkında Uyulmasıyla İlgili Zorunlu Mesleki Karara, Rekabet Kurumu'nun karşı yöndeki kararı da ele alındı.Oran buna ilişkin, "Rekabet Kurumu'nun kararı bağlayıcıdır. İTO, kanunlara, mevzuata bugüne kadar uymuştur, bundan sonra da uyacaktır. Alınan karar rekabete aykırı bulunduğu için, meclis olarak aldığımız kararı, yine meclis olarak geri aldık. Öte yandan biz sektörün talebini haklı görüyoruz. Kanuna saygı duyup gereğini yerine getirdik. Ama diğer taraftan da biz de yasal girişimde bulunarak önceki kararımızın takipçisi olacağız.” dedi.- “Tüm kirli hesaplaşmalara karşı milletçe tek yürek olduk”İTO Meclis Başkanı Şekib Avdagiç ise yaptığı konuşmada İTO yönetim kurulu başkanlığına aday olduğunu açıkladı.İstanbul Ticaret Odası’nın 19. döneminin, ülkede yaşananlara bakıldığında, bir asır gibi geçen kritik bir süreç olduğunu anlatan Avdagiç, şunları söyledi:“Hepimiz için turnusol kağıdı gibi günler geçti. Şöyle bir düşünelim… 2013 yılının mayıs ayından bu tarafa geçen zamanda millet olarak ne çok şey yaşadık. Ama tüm bunlara rağmen milletçe yılmadık, vazgeçmedik, yenilmedik. Kökü dışarıda emellerin sahiplerine, fitne tohumu atmaya gayret eden kuklalara ‘dur’ dedik. Tüm kirli hesaplaşmalara karşı milletçe tek yürek olduk, birlikte karşı durduk.Bu sayede büyümede rekorlara imza atıyoruz. İhracatta “olmaz” denilenleri başarıyoruz. ‘Acaba ne derler’ korkusuyla hareket etmiyor, ülkenin çıkarı neyse onu yapıyoruz. Bugün… Afrin’de zafere doğru yürüyen ordumuz buna en iyi örnektir.”- “Bir makama değil, bir yolculuğa aday oldum”İTO’nun önünde bir seçimden çok daha fazlasının bulunduğunu ifade eden Avdagiç, “Bu eşik, İstanbul iş dünyasının gelecek vizyonu için bir mihenk taşıdır. İşte ben, İstanbul Ticaret Odası'nı bu yeni döneme hazırlamak için, vizyon değişimi adına, seçimlerde aday olmaya ve bu yolda yürümeye karar verdim. Tabii, şunu özellikle ifade etmem gerekir ki bir makama değil, bir yolculuğa aday oldum. Adaylık noktasında arkadaşlarımızın teveccühüne mazhar olmak dahi, tek başına bahtiyar olma sebebidir.”