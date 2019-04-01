Seçim sonrası piyasalar

Dolar/TL cuma günü 5.5807 TL'den yaptığı kapanışın ardından, 31 Mart yerel seçimlerinin yapılmasının ardından hareketli başladı.



Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte dolar/TL, nisan ayının ve haftanın ilk gününde işlem hacminin düşük olduğu sığ piyasada 5.62 üzerine çıktı. Kur, daha sonra 5.59'lu seviyelere geriledi.



Asya piyasalarında Çin önderliğinde yüzde 2,5'a varan yükseliş var. Borsa İstanbul da güne yüzde 0,13 artışa 93 bin 908 puandan başladı fakat endeks saat 10:20'de yüzde 1,65 kayıpla 92 bin 250 puanda.



1 Nisan sabahının ilk saatlerinde kur yeniden 5.60 üzerine çıktıktan sonra kademe kademe düşerek saat 9 civarında 5.55'leri gördü. Dar bantta dalgalanmaya devam eden dolar/TL, ilerleyen dakikalarda yukarı yönlü harekete başladı ve yükselişini yüzde 2'nin üzerine taşıyarak 5.70'e dayandı.



Euro ve sterlin de benzer şekilde dalgalandı. Euro 6.35'i geçtikten sonra 6.25'e kadar inse de kalıcı olamayarak 6.40'ı aştı. Sterlin de 7.40 TL üzerinde.



Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası geleneksel balkon konuşmasında 4.5 yıl Türkiye'nin seçim gündemiyle meşgul olmayacağını belirterek, "Türkiye olarak serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermeden, kendi hedeflerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz güçlü ekonomi programını dikkatle hayata geçireceğiz." dedi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak twitter'dan yaptığı açıklamada "Seçim geride kaldı. Bizim için ana gündemin ekonomide reform ve değişimin olduğu 4.5 yıllık kesintisiz bir dönem başlıyor." ifadelerini kullandı.



İş dünyası temsilcileri de kalıcı reform çağrısında bulundu.



1 Nisan haftası ekonomi gündemi



Bu hafta Türkiye'de izlenecek veriler arasında enflasyon verisi ve imalat sanayii satın alma müdürleri endeksi (PMI) öne çıkıyor. Euro bölgesi, ABD ve diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin de satın alma müdürleri endeksinin belirleneceği haftada küresel büyüme endişelerinin ne durumda olduğuna dair çıkarımlar bekleniyor.

ABD'de tarım dışı istihdam ve perakende satış verileri de piyasaların izlediği veriler arasında.



Brexit cephesindeki gelişmeler, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ve Türkiye'nin S-400 alımı nedeniyle ABD ile ilişkilerin gidişatı piyasaların odaklandığı diğer gündem maddeleri.



Dolar kuru, geçen hafta yabancı yatırımcının yurt dışı piyasalarda açığa TL satılmasıyla başlayan yükselişini Merkez Bankası'nın hamleleriyle nispeten durdurmuştu. Türk Lirası repo ihalelerini erteleyen Merkez Bankası, daha sonra da vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırını yüzde 10'dan yüzde 20'ye ve sonra da yüzde 30'a yükseltmiş Londra'da swap faizleri yüzde 1200'lere çıkmıştı. Ardından yaşanan normalleşmeyle kur 5.50'li seviyelerde dengelenmişti.