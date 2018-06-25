"Seçim sonuçlarıyla mobilya ihracatında yeni rekorlar gelecek"

İSTANBUL (AA) - Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, "Son 10 yılda Türkiye ile birlikte büyüyen mobilya sektörünün, seçim sonrası oluşan güçlü yürütme ve güçlü Meclis tablosu ile devamı sağlanan siyasi ve ekonomik istikrar ikliminde, gerek iç pazarda gerekse ihracatta yeni rekorlar kırarak çok daha başarılı olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Güleç, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, halkın güçlü bir yürütme için yeşil ışık yaktığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, dünyanın dört bir yanında ticari varlığını güçlendirerek sürdürmek isteyen üretici ve ihracatçılara, gelecek hedeflerine ulaşmaları adına güçlü bir motivasyon kazandırdığını bildirdi.

Seçmenin, son 16 yıldaki büyüme serüvenine kayıtsız kalmadığını, tercihini istikrardan yana kullandığını vurgulayan Güleç, "Son 10 yılda Türkiye ile birlikte büyüyen mobilya sektörünün, seçim sonrası oluşan güçlü yürütme ve güçlü Meclis tablosu ile devamı sağlanan siyasi ve ekonomik istikrar ikliminde, gerek iç pazarda gerekse ihracatta yeni rekorlar kırarak çok daha başarılı olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Sektörün gelişmesi ve dünya pazarlarından hedeflediği payı alması adına her zaman destek bekledikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ettiklerini kaydeden Güleç, seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.