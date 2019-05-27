Seçimden sonra taksi ücretlerine zam gelecek!

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini belirterek seçimlerden sonra taksi ücretlerine zam yapılacağını söyledi. Aksu, açılış ücretinin 4 TL' den 6 TL'ye çıkacağını açıkladı.



Sözcü'de yer alan habere göre, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, seçimden sonraki döneme denk gelen Haziran ayı sonunda taksi açılış ücretlerinin artırılacağını belirtti. Taksiciler daha önce Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile yaptıkları toplantılarda zam kararlarını görüşüyordu.



Aksu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada zam konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini belirtti ve "Haziran sonunda taksi ücretleri artacak. Taksi açılış ücreti 4 TL’den 6 TL’ye, kilometre ücreti ise 2.50 TL’den 3.25 TL’ye çıkacak" dedi. Aksu ayrıca, "Yaklaşık 22 aydır taksi ücretleri zamlanmıyor" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mayıs'ta İstanbul esnaf ve sanatkarlarıyla bir araya gelmiş, taksicilere 'Uber' konusunda açıklama yapmıştı. Erdoğan, "Uber konusu bizim hükümetimizde yoktur, bitmiştir" demişti.