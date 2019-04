Çin'in ardından 1 milyar 340 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da bir aydan uzun sürecek seçim süreci yarın başlıyor.

Hindistan Seçim Komisyonu, 29 eyalette yapılacak seçimlerin 19 Mayıs'a kadar 7 aşamada gerçekleştirileceğini bildirdi. İlk aşaması yarın başlayacak genel seçimlerde 18, 23, 29 Nisan ile 6, 12 ve 19 Mayıs tarihlerinde oy kullanılacak. Seçim sonuçlarının 23 Mayıs'ta açıklanması öngörülüyor.



Seçimlerde partiler, federal parlamentonun alt kanadı 545 sandalyeli Lok Sabha'nın (Halk Meclisi) 543 sandalyesini kazanmak için yarışacak. Meclisin 523 sandalyesi eyaletlerde, 20 sandalyesi Birlik Toprakları adı verilen 7 özel yönetim bölgesinde yapılan seçimlerde belirleniyor. Seçimlerin dışında tutulan 2 sandalyenin sahibi ise Hindistan'daki İngiliz toplumu üyeleri arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor.



Seçmen sayısı 900 milyon oldu



Seçim Komisyonu ülkedeki seçmen sayısının, son seçimin yapıldığı 2014'ten bu yana yaklaşık 70 milyon artarak 900 milyona yükseldiğini açıkladı. Nüfus artışına paralel olarak artan seçmen sayısının yarattığı ihtiyaca yanıt vermek üzere ülkedeki oy verme merkezlerinin sayısının da artırıldığı bildirildi.



2014'te yapılan seçimlerde 920 bin olan merkez sayısının, 2019 seçimlerinde bir milyona çıkarılacağı kaydedildi. Her bir merkezde ortalama 900 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Seçimlerde bir milyondan fazla oy kullanma makinesi kullanılacak. Genel seçimlerde 2,5 milyon güvenlik görevlisi olmak üzere 10 milyon kişi görev yapacak.



Seçimin maliyeti 7 milyar dolar



Başkent Yeni Delhi'deki Medya Araştırmaları Merkezinin tahminlerine göre, 2019 seçimlerinin maliyeti 500 milyar rupiyi (yaklaşık 7 milyar doları) bulacak.



İktidardaki Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi (BJP) ve ülkenin kurucu partisi olan merkez-sol eğilimli Hindistan Kongre Partisi (INC), seçimlerde iktidarın en güçlü iki adayı olarak öne çıkıyor.



Başbakan Modi güç kaybedebilir



Ülkede 2014'te yapılan son seçimde Halk Meclisinde 282 milletvekili kazanarak iktidara gelen BJP ve lideri Başbakan Narendra Modi'nin bu seçimde güç kaybetmesi bekleniyor.



Modi liderliğindeki BJP, aralıkta yapılan eyalet meclisi seçimlerinde Madya Pradeş, Rajastan ve Çatisgarh eyaletlerini Rahul Gandi liderliğindeki rakibi INJ'ye kaptırmıştı. BJP, 2014 yılında Uttar Pradeş eyaletindeki 80 sandalyenin 71'ini yerel partilerin desteğiyle kazanmıştı. Bu seçimde ise eyalet partileri, Modi'nin BJP'sine karşı ittifak oluşturdu.



Ekonomide kötü gidişat, işsizlik ve yolsuzluk suçlamaları Modi hükümetini zor durumda bırakırken, diğer taraftan Hindistan ile Pakistan'ı savaşın eşiğine getiren Keşmir Kontrol Hattı'ndaki gerilim Modi'nin kampanyasına güç veriyor. Ulusal güvenliği seçim kampanyasının kilit noktası haline getiren Modi, Pakistan karşıtlığı üzerinden Hindu milliyetçilerini bir arada tutmayı hedefliyor.



Eski Dış İstihbarat Servisi Başkanı ve Başbakan Danışmanı Amarjit Singh Dulat, geçen hafta ulusal bir gazeteye verdiği demeçte, Pakistan gerilimini seçimler öncesi BJP'ye verilen "hediye" olarak nitelendirmişti.



Muhalefet ekonomiye odaklandı



Hindistan'ın 1947'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana Hindistan siyasetinde önemli yeri olan Nehru-Gandhi ailesinin üyelerinden Rahul Gandhi'nin liderliğindeki INC ise ekonomik sorunlara odaklanan kampanya stratejisi izliyor.



Gandhi, 2 Nisan'da kamuoyuna duyurduğu "Sağlık ve Refah" başlıklı seçim manifestosunda işsizlik ve sağlık reformu gibi konulara ağırlık verdi; BJP'nin milliyetçi söylem ve politikalarıyla Hindistan'ın çok kültürlü yapısını bozduğunu söyledi.



Katılım yüzde 66,4 seviyesindeydi



Hindistan'da 2014'te gerçekleşen parlamento seçimleri de 9 aşamada yapılmış ve tamamlanması bir aydan fazla sürmüştü. Katılım oranının yüzde 66,4 olduğu seçimlerde 830 milyondan fazla kayıtlı seçmenin 550 milyonu oy kullanmıştı. Seçmen başına ortalama 8 dolar harcanan seçimler 5 milyar dolara mal olmuştu.



Seçimlere 464 siyasi parti katılmış, bunlardan 6'sı ulusal parti, 458'i eyalet partisi olarak yarışmıştı. Seçimin galibi, 170 milyonun üzerinde oy alarak 282 milletvekili çıkaran Hindistan Halk Partisi (BJP) olmuştu. Parti lideri Narendra Modi, son 30 yılın en fazla milletvekili çıkaran lideri olarak hükümeti kurmuştu. O dönem iktidardaki Hindistan Ulusal Kongresi (INC) ise 106 milyon oyla 44 vekil çıkarabilmişti.