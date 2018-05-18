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Seçimler ekonomiyi canlandıracak

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Hazirandaki genel seçimler için yapılacak harcamalar piyasayı canlandıracak ve esnafın yüzünü güldürecek" - "Her bir adayın ortalama 100 bin lira harcama yapacağı düşünüldüğünde 15 bin aday adayının cebinden toplamda 1,5 milyar lira çıkacak"

Seçimler ekonomiyi canlandıracak

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 24 Haziran'daki seçimler için yapılacak harcamaların piyasayı canlandıracağını belirterek, "Her bir adayın ortalama 100 bin lira harcama yapacağı düşünüldüğünde 15 bin aday adayının cebinden toplamda 1,5 milyar lira çıkacak." ifadelerini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için siyasi partilerin ve aday adaylarının yapacağı harcamaların piyasaları hareketlendireceğini ifade etti.
Seçime girecek partilere 821 milyon lira Hazine yardımı aktarılacağına işaret eden Palandöken, bu paranın da piyasaya gireceğini belirtti. Palandöken şunları kaydetti:
"Takım elbise satan esnafımızdan tutun da berber, kuaför, taksici, lokantacı, kahveci, çiçekçi, oto tamircisi, matbaacı, otel ve pansiyon gibi konaklama faaliyeti yürütenler çok sayıda esnafımız seçimler bitene kadar fazladan mesai yapacak. Her bir adayın ortalama 100 bin lira harcama yapacağı düşünüldüğünde 15 bin aday adayının cebinden toplamda 1 milyar 500 milyon lira çıkacak. Ekonomiye toplamda 10 milyara yakın sıcak para girmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için yapılacak harcamalar, piyasayı canlandıracak, esnaf ve sanatkarın yüzünü güldürecek."

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24 Haziran SeçimleriTesk Genel Başkanı Bendevi Palandöken
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