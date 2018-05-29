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“Seçimlerden sonra daha stabil bir Türkiye'ye ulaşacağız“

- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: "Seçimlerden sonra daha stabil bir Türkiye'ye ulaşacağız. İnşallah 5 yıl seçim olmadan hizmet dönemi olur"

“Seçimlerden sonra daha stabil bir Türkiye'ye ulaşacağız“
KASTAMONU (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, seçimlerden sonra daha stabil bir Türkiye'ye ulaşılacağını belirterek, "İnşallah 5 yıl seçim olmadan hizmet dönemi olur." dedi.
Özlü, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasını (KATSO) ziyaretinde yaptığı açıklamada, Kastamonu ile ilgili her konunun Ankara'da takip edildiğini belirtti.
Birlik ve beraberlik içerisinde Kastamonu'da güzel işler yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğini ifade eden Özlü, şunları söyledi:
"Kastamonu'nun her konusunu, her sorununu Ankara'da milletvekili kardeşlerimiz, il başkanımız ve belediye başkanlarımızla takip ediyoruz, edeceğiz. İnşallah seçimlerden sonra daha stabil bir Türkiye'ye ulaşacağız. İnşallah 5 yıl seçim olmadan hizmet dönemi olur. Başlattığımız projeler başlatılan projeler devam edenler ve yeni başlanacak olanlarla birlikte inşallah Kastamonu'da hep beraber güzel işler yapacağız."
Özlü, kalkınmanın yerelden başladığına değinerek, "Dünyada da aslında devletler değil iller yarışır. İller arasında bir rekabet vardır. Bunu dünya için söylüyorum. Kalkınmanın yerelden başladığı, iller arasında bir yarış olduğu, rekabet olduğu inancıyla, bilinciyle hep beraber çalışacağız. Ben güzel işler yapacağımıza eminim." diye konuştu.
KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu'nun hediye takdiminin ardından Özlü, esnaf ziyaretlerinde bulundu.
Özlü'ye ziyareti sırasında Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü, Metin Çelik ve Murat Demir, Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü eşlik etti.
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