Securitas ECAC sürecini hızlandırıyor

İSTANBUL (AA) - Securitas, havalimanlarındaki hizmet ve operasyonel kaliteyle birlikte tehditlere karşı caydırıcılığı da artırmak amacıyla hayata geçirdiği Güvenlik Caydırıcılık Ölçme programı ile Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) süreçlerini hızlandırıyor.

Securitas'tan yapılan açıklamada Güvenlik Caydırıcılık Ölçme Programı sayesinde tamamen sıfırdan yapılandırılan bir havalimanı güvenlik projesi bile kısa sürede ECAC (Avrupa Sivil Havacılık Örgütü) standartlarının üzerinde bir güvenlik caydırıcılık performansına ulaşıyor.

Securitas Güvenlik Hizmetleri tarafından hayata geçirilen ve ayda 500'den fazla güvenlik görevlisine uygulanabilen gerçek zamanlı performans ölçme ve değerlendirme programı havacılık güvenliğinde bir ilk olarak da dikkati çekiyor.

Securitas Güvenlik Hizmetleri, havalimanında görev alan saha yöneticisiyle gerçek zamanlı bir denetleme sistemi kullanıyor.

Havalimanında güvenlik hizmeti verilen alanda, saha yöneticileri tarafından gözlemlenen bulgular somut ve anlaşılabilir ifadelerle mini raporlama formatlarında toplanıyor. Hazırlanan bu raporlar kalite ekibi tarafından elektronik ortamda çeşitli uygulama kodlarıyla adreslenerek pozitif/ negatif karşılaştırmaların yapıldığı Güvenlik Caydırıcılık Ölçme programının içeriğini oluşturuyor.

Antalya Havalimanı ise ECAC tarafından yapılan uluslararası denetimi başarıyla tamamladı. Gerçekleşen denetimde havalimanının uluslararası standartlara uygun olduğu tescil edildi. Denetimler sırasında hiçbir majör bulguya rastlanmadı.

Açıklamada görüşlerine ye verilen Securitas Akdeniz Bölge Müdürü ve aynı zamanda Havacılık Segment Lideri Seçkin Özdemir, güvenlik hizmeti verdikleri havalimanında ECAC sürecini başarıyla tamamladıklarını belirtti.

Özdemir, "Bu başarımızda ilk kez Securitas tarafından uygulanan Güvenlik Caydırıcılık Ölçme Programının etkisi büyük. Gerçek zamanlı ölçüm ve değerlendirme imkanı sunan bu özel program tehditleri anında görerek hızlı bir şekilde aksiyon almamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.