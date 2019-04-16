Securitas, Eskişehir'de ofis açtı

ESKİŞEHİR (AA) - Telekomünikasyondan finansa, havacılıktan madenciliğe, enerji sektöründen endüstriyel tesislere kadar pek çok alanda özel güvenlik çözümleri sunan Securitas Türkiye, Eskişehir ofisini açtı.

Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, Soho İş Merkezi'ndeki ofisin açılışında yaptığı konuşmada, Eskişehir'de 66 hizmet noktasında 300 kişilik ekiple hizmet verdiklerini söyledi.

Eskişehir'de ofis açmakla müşterilere daha yakın ve hızlı çözüm sunabilmeyi amaçladıklarını belirten Kösereisoğlu, "Eskişehir ofisimiz aynı zamanda Afyonkarahisar, Kütahya ve Bilecik illerindeki operasyonlarımızdan sorumlu olacak. Hedefimiz 2020 yılında Eskişehir ofisimizi, bölge müdürlüğüne dönüştürerek şehrin büyümesine ve istihdamına katkı sağlamaktır." dedi.

Securitas İç Anadolu Bölge Müdürü Deniz Odabaşı ise insan, bilgi ve teknolojiyi tüm iş süreçlerine dahil ederek, farklı bakış açısı ve anlayışla hizmet kalitesini artırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Odabaşı, iş ortaklarına maliyeti düşük, katma değeri yüksek hizmet sunmak istediklerini vurguladı.

Entegre güvenlik çözümleri ile tek sözleşmeyle işletmelerin tüm güvenlik ihtiyaçlarına cevap verebildiklerine değinen Odabaş, şöyle konuştu:

"Securitas'ın dünya genelinde sahip olduğu deneyim ve anlayışla hazırlanan bu model, 5 farklı yapı taşından oluşmaktadır. Bu yapı taşları; güvenlik hizmetleri, teknoloji, uzaktan izleme, kontrol hizmetleri ve danışma hizmetleridir. Bağımsız ve ayrı olarak yürütülen süreçlerin tek elde toplanmasını sağlayan entegre güvenlik çözümlerinin avantajları, işletmelerin ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre şekillenmektedir."

Eskişehir Vali Yardımcıları Bekir Şahin Tütüncü ve Erdinç Yılmaz, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler ile Kösereisoğlu ve Odabaşı, açılış için hazırlanan pastayı birlikte kesti.

Securitas Türkiye, 75 ilde, 11 bölge müdürlüğünde, 70 şube müdürlüğüyle 3 bin 400 hizmet noktasında yaklaşık 20 bin çalışanıyla 900'ün üzerinde farklı projede hizmet veriyor.