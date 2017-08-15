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Securitas'tan depreme karşı masa başı tatbikatı

- 74 ilde yaklaşık 12 bin 500 çalışanıyla 2 bin 91 hizmet noktasına güvenlik hizmeti veren Securitas, Türkiye için Acil Durum Yönetim Sistemi programını devreye soktu

Securitas'tan depreme karşı masa başı tatbikatı

İSTANBUL (AA) - Securitas, Marmara Depremine hazırlıklı olmak ve zararlarını azaltmak amacıyla 2011 senesinde çalışmalarına başladığı Marmara Depremi Projesi (MADEP) kapsamında masa başı tatbikat gerçekleştirdi.

Şirketin açıklamasına göre, Türkiye'de 74 ilde yaklaşık 12 bin 500 çalışanıyla 2 bin 91 hizmet noktasına güvenlik hizmeti veren Securitas, Türkiye için Acil Durum Yönetim Sistemi programını devreye soktu.

Marmara Depremine hazırlıklı olmak ve zararlarını azaltmak amacıyla 2011 senesinde çalışmalarına başladığı MADEP projesini geliştirmeyi sürdüren Securitas, proje kapsamında gönüllü çalışma grupları kurarak düzenli toplantılar gerçekleştiriyor.

Şirket, bu kapsamda Acil durum Müdahale ekibi (ADME) ile masa başı tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta Kriz Yönetim Modülü ile olası bir depremde çalışanlara ulaşılabilme oranı ölçümlendi. Acil durum yönetim sistemi kapsamındaki bu modülde hazırlanan yazı dizinine ve sorulan soruların cevaplarına göre oluşturulan eylem planları hayata geçirildi.

Dört aşamadan oluşan MADEP'in ilk aşaması içerisinde yer alan Securitas idari kadrosunun bilinçlendirilmesi ve ofislerinin depreme dayanıklılık konusunda değerlendirilmesi aşamalarını ve kriz masası hazırlıklarını tamamlandı.

Projenin bir sonraki aşamasında saha ekibi, üçüncü aşamada iş ortaklarının bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Dördüncü aşamada ise elde edilen bilgi ve birikimin kullanıma sunulması planlanıyor.

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