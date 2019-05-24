Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Ender emekli enerji food istanbul Bursa
TSKB’ye yeni atama
TSKB’ye yeni atama
Rigorent’ten Hibrit Atağı!
Rigorent’ten Hibrit Atağı!
“Temiz bir dünya için 'Denizi Şansa Bırakma' diyoruz“
'Denizi Şansa Bırakma'
8 bin çiftçi icralık!
8 bin çiftçi icralık!
TÜBA'da devir teslim
TÜBA'da devir teslim

Securitas'tan "entegre güvenlik ve teknoloji" buluşması

- Securitas Çukurova Bölge Müdürü Cenk Bakırtel: - "Securitas Türkiye cirosu içinde yüzde 8’lik bir paya sahip olan bölgemizde, yabancı misyonlar, endüstri tesisleri, limanlar ve yerel firmalar başta olmak pek çok farklı alana hizmet veriyoruz"

Securitas'tan
banner17

İSTANBUL (AA) - Securitas Türkiye, Adana'da basın mensupları için düzenlediği iftar programında, entegre güvenlik hizmetleri ve teknolojik gelişmeler konuşuldu.

Securitas Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirketin Çukurova Bölge Müdürü Cenk Bakırtel’in ev sahipliğinde gerçekleşen iftarda, basın mensuplarıyla güvenlik hizmetleri ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Securitas Çukurova Bölge Müdürü Cenk Bakırtel, Securitas olarak Çukurova Bölgesi'ne özel önem verdiklerini belirterek, "Securitas Türkiye cirosu içinde yüzde 8’lik bir paya sahip olan bölgemizde, yabancı misyonlar, endüstri tesisleri, limanlar ve yerel firmalar başta olmak pek çok farklı alana hizmet veriyoruz. Ayrıca bölgenin kalkınması ve istihdamın artmasına destek vermekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Entegre güvenlik çözümlerini ve uzaktan izleme hizmetlerinin önemini vurgulayan Bakırtel, şunları kaydetti:

"Securitas olarak öncelikle güvenlik hizmeti vereceğimiz projenin risk analizleri yaparak sahanın güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkartıyoruz. Securitas Güvenlik Metodolojisi'ni kullanarak, o projeye özel çözümler geliştiriyoruz. 'İnsanlı güvenlik' ile teknolojinin bir araya geldiği entegre güvenlik çözümleri ile de minimum maliyetlerde optimum çözümler sunuyoruz. Hedefimiz insan ve teknolojinin bir araya geldiği bu hizmet anlayışını tüm Türkiye’ye yaymak."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Securitas
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5