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Securitas'tan sanata destek

-Securitas, 26. İstanbul Caz Festivali'ne güvenlik hizmeti sunarak servis sponsoru oldu

Securitas'tan sanata destek
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İSTANBUL(AA) - Securitas, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 29 Haziran-18 Temmuz'da düzenlenen 26. İstanbul Caz Festivali'ne güvenlik hizmeti sunarak servis sponsoru oldu.

Securitas'tan yapılan açıklamaya göre, festival, bu yıl 300'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı 27 farklı mekanda ağırlayacak.

Cazın usta isimlerinden güncel müziğin tanınmış ekiplerine, yeni keşiflerden sevilen yıldızlara kadar birçok kişinin sahne alacağı festivalde, farklı mekanlarda 50'nin üzerinde konser düzenlenecek.

Securitas'ın etkinliğe özel oluşturduğu güvenlik ekibi, festival mekanlarında göreve hazır olurken, organizasyonun sorunsuz geçmesini sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Securitas Pazarlama Müdürü Esra Boran, Securitas'ın pek çok farklı etkinliğe verdiği destekle her zaman sanatın destekçisi olduğunu belirterek, "Şirket olarak bu tür organizasyonlarda hizmet sponsoru olarak yer almaktan mutluyuz. Önümüzdeki dönemde de yeni organizasyonlarla bu konudaki uzmanlığımızı kültür ve sanatın hizmetine sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


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