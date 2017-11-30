'Şehir içinde ticari araçlara kar lastiği takma sürelerini valilikler belirleyecek'

ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Karayolları Genel Müdürlüğünün 2017 Yılında Alınan Makineleri Tanıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada, milletin yolunu açan, gelişen ve yenilenen teknolojiyi takip eden Müdürlüğün, akıllı yolları akıllı araçlarla donattığını, temizlediğini ve hizmete hazır hale getirdiğini söyledi.

Uluslararası standartlara uygun geliştirilmiş sürüş konforu ve trafik güvenliğini azami ölçüde sağlayan yol yapımına öncelik verdiklerini vurgulayan Arslan, bu konuda ciddi mesafe aldıklarını ifade etti.

Bugün birbirine bölünmüş yollarla bağlanan 76 il olduğunu anlatan Arslan, "Bunu 81 ile çıkarmak konusunda çalışmalarımız önemli, 2 yıl içerisinde yani 2019'da 81 ili birbirine bağlamış olacağız." dedi.

Sürücülere kış lastiği uyarısı

Bakan Arslan, "Bu yılda geçen yıllarda olduğu gibi başarılı bir performans göstererek insanımızın hayatını kolaylaştıracağız, bütün yollarımızı açık tutacağız. Olağanüstü bir kar yağışı olursa vatandaşımızı doğru bilgilendirerek yanlış lastiklerle yanlış araçların yola çıkıp, yolu kapatmamasını İçişleri Bakanlığı, emniyet güçlerimizle koordineli şekilde engelleyeceğiz." dedi.

Ticari araçlarla ilgili kar lastiği takma zorunluluğunun yarından itibaren başlayacağını hatırlatan Arslan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ancak eğer şehir içinde çalışıyorlarsa bu ticari araçlar, bunlarla ilgili kar lastiği takma ve çıkarma sürelerini Valiliklere bıraktık. Şehirler arası çalışıyorsa yarından itibaren takacak ancak şehir içinde çalışıyorsa Valiliklerin belirleyeceği tarihlerde takacak. Diğer sürücülerden de istirhamımız, zorunluluk olmasına bakmadan, kışın daha rahat etmeleri, kazaya belaya karışmamaları, can ve mal emniyetini sağlamaları adına kar lastiği taksınlar. 'Bir şey olmaz, ben yolda kalmam' demesinler, arkadaşlarımızın, emniyet birimlerinin uyarılarını da dikkate alsınlar ve tedbirli olsunlar."

Muhabir: Zeynep Akyıl