Şehirler akıllandı tasarruf arttı

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, "Türkiye'de, akıllı aydınlatmayla her yıl 650 milyon lira tasarruf potansiyeli var. Akıllı ölçümle de yılda 2,75 milyar liralık elektrik tasarrufu sağlamak mümkün." dedi.

Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Telekom olarak yenilikçi teknoloji uygulamalarıyla Türkiye'yi, araçların, evlerin, okulların, şirketlerin ve şehirlerin akıllandığı bir geleceğe taşıdıklarını söyledi.

Yıllardır akıllı teknolojilere yatırım yaptıklarına işaret eden Önal, "Müşterilerimizi, yeni nesil şehirlerde yenilikçi hizmetlerimizle buluşturuyoruz." diye konuştu.

Çevre, ulaşım, yaşam, ekonomi, toplum ve yönetim olmak üzere 6 alanda sundukları yeni nesil uygulamalar ve akıllı çözümlerle şehir hayatını kolaylaştırdıklarını vurgulayan Önal, şöyle devam etti:

"Akıllı durak, otopark, kavşak, aydınlatma, sulama, atık toplama, geri dönüşüm, güvenlik ve sağlık çözümlerimizle belediyelerin işlerini daha da kolaylaştırıyoruz. Bireylerin daha konforlu bir yaşama ulaşmasını sağlarken belediyelerin de temel giderlerinde önemli miktarlarda tasarruf etmelerini sağlıyoruz."

- "Akıllı şehirler fiber altyapımız üzerinde yükselecek"

Önal, Türk Telekom'un 176 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye'nin en köklü ve öncü telekomünikasyon şirketi olduğunu ifade ederek "Kuruluşumuz, 276 bin kilometrelik fiber ağı ve güçlü altyapısıyla akıllı şehir konseptini uygulayan tek telekomünikasyon şirketidir. Türk Telekom, bu konseptle 'yapacağız, edeceğiz'in ötesine geçerek Türkiye'de 3 farklı kentte akıllı şehir projelerini hayata geçiren şirkettir. Akıllı şehirler fiber altyapımız üzerinde yükselecek." değerlendirmesinde bulundu.

Karaman ve Kars'ın ardından 2018'in başlarında Antalya'da da akıllı şehir uygulamasını başlatacaklarına dikkati çeken Önal, yakın gelecekte 4'ü büyükşehir olmak üzere 10 şehrin daha Türk Telekom tarafından akıllı şehre dönüştürüleceğini bildirdi.

Önal, Türkiye'nin 81 ilini "akıllandırmak" istediklerine işaret ederek yeni nesil şehirlerin kullandığı data miktarının çok yüksek hızlara, geniş kapasiteye ve yaygın bir altyapıya ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Karaman projesinin örnek bir akıllı şehir test ortamı olduğunu belirten Önal, akıllı şehirleri seçerken küçük, coğrafi olarak uygulamaların kolayca entegre edilebileceği yerlerin tercih edildiğini söyledi.

Önal, Karaman'da, şehrin ihtiyaçlarını belirlediklerini ve enerji kaynaklarının verimi için gerekli analizleri yaptıklarını kaydederek "Sınırlı doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılabileceği bir yapıyı şehrin kullanımına sunduk. Bu sayede sistemlerin kurulu olduğu bölgelerde su ve elektrik tasarrufu yüzde 29'lara vardı. Trafikte bekleme sürelerinde yüzde 25, karbon salımında yüzde 40'lara varan iyileşmeler gözlemleniyor." ifadesini kullandı.

Kars projesinde de öncelikle şehrin en önemli sorunlarını masaya yatırdıklarını anlatan Önal, şöyle konuştu:

"Öncelikli sorun Kars'ın çok fazla göç vermesiydi. Oysa Kars'ta gerek kültürel gerek kayak sporu bakımından yüksek bir turizm potansiyeli olduğunu gördük. Göçü önlemek için turizm potansiyelini canlandıracak akıllı şehir çözümlerinin konumlandırılmasıyla işe başladık. Turizmin yönlendirileceği ve halkla etkileşim sağlanacak mobil bir uygulama geliştirildi. Kayak merkezinin ödeme sistemi elektronik hale getirildi. Şehrin ana geçim kaynağı olan hayvancılığın daha verimli hale getirilmesini sağlayacak dijital dönüşüm ve bilinçlendirme, bilgilendirme platformlarını kurmaya başladık. Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunu, şehrin güvenliğini ve çevre kalitesini artırmak için de analizlerimizi ve çalışmalarımızı yaptık."

- "Antalya en kapsamlı akıllı şehir projesi olacak"

Önal, Antalya'da da hazırlıklarını ve altyapısını tamamladıkları bir akıllı şehir projeleri olduğuna işaret ederek gelecek yıl bu projenin hayata geçirileceğini bildirdi.

Antalya projesinin Türkiye'de şimdiye kadar yapılan en kapsamlı akıllı şehir projesi olacağının altını çizen Önal, akıllı aydınlatma ve akıllı sulama çözümleriyle enerji ve doğal kaynakların verimli kullanımını sağlarken, şehir bilgilendirme ekranları ve "yönett wifi" hizmetiyle vatandaşa dokunacaklarını vurguladı.

Trafik çözümleriyle kenti güvenli hale getireceklerini anlatan Önal, şehir yönetim platformuyla tüm akıllı şehir bileşenlerinin merkezden izlenmesini ve yönetilmesini sağlayacaklarını anlattı.

Önal, Türk Telekom olarak akıllı şehirler platformunu sahiplendiklerini ifade ederek "Halihazırda 10 ilde projelerimiz devam ediyor. Gelecekte 81 ilimizde de projelerimizi yaygınlaştırmak istiyoruz. Bunun için gerek bölge müdürlüklerimiz gerek genel müdürlüğümüzde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Gerçekleştirdikleri akıllı şehir çözümlerinde, uygulamalarını konumlandırdıkları bölgelerde çarpıcı geri dönüşler aldıklarına dikkati çeken Önal, şunları kaydetti:

"Karaman, Kars ve Antalya'da kurduğumuz akıllı şehir uygulamaları kapsamında, kablosuz iletişimden bugüne kadar 750 binden fazla kişi faydalandı ve toplamda 480,3 terabayttan fazla veri kullanıldı. Kronik hastalık takip sistemi yoğun katkı sağladı. Karaman'ın akıllı şehirlere dönüştürülmesiyle gerçekleştirilen elektrik tasarruf oranı sistemlerin kurulu olduğu yerlerde yüzde 40'lara ulaştı. Türkiye'de her yıl sulama için yaklaşık 32 milyar metreküp su kullanılıyor. Akıllı sulamanın tüm Türkiye'ye yaygınlaşmasıyla yaklaşık 9 milyar metreküp su tasarrufu elde edilebiliyor. Bu, Ömerli Barajı'nı 83 kez doldurmaya yetecek kadar su tasarrufu anlamına geliyor."

Akıllı aydınlatmayla Türkiye'de her yıl 650 milyon lira tasarruf potansiyeli olduğunu belirten Önal, akıllı ölçümle de yılda 2,75 milyar liralık elektrik tasarrufu sağlanabileceğini dile getirdi.

Önal, akıllı çözümlerle sokak aydınlatma giderlerinde yüzde 35'e, trafikte bekleme süresinde yüzde 25'e, karbondioksit salımında yüzde 40'a, sağlık ve eğitim giderlerinde ise yüzde 15'e varan tasarruf sağlanabildiğini, kaza oranlarının yüzde 60, suç oranının ise yüzde 25 düşürülebildiğini söyledi.

Kars'ta kavşak çözümlerinin uygulamaya alınmasıyla kavşak kaynaklı gecikmelerde yüzde 41'e, ortalama araç hızında yüzde 26'ya, araç başına durma sayısında yüzde 25'e varan oranlarda iyileşme elde edildiğine dikkati çeken Önal, yıllık 143 bin 894 litre yakıt tasarrufu, 601 bin 743 lira yakıt maliyeti tasarrufu, 366 bin 870 gram PM10 partikül madde azaltımı, 359 bin 715 kilogram karbondioksit gazı salımı azaltımının sağlanacağını bildirdi.