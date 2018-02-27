ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Erdal Tanas Karagöl, Türkiye'nin yüksek gelirli ekonomiler içine girmesinde şehirlerin önemli katkısının olacağını söyledi.

Karagöl, Çanakkale'deki bir otelde düzenlenen "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu"nun açılışında, yapılan toplantıların şehirlerin geleceği açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Toplantılarının tamamlanmasıyla bir rapor hazırlayacaklarını belirten Karagöl, şöyle konuştu:

"Son 15 yıllık sürede gerek ekonomik anlamda gerekse makro ekonomik göstergeler anlamında, kişi başı gelir anlamında Türkiye şu anda yüksek gelirli ekonomiler içine girmek için çabalıyor. Şu anda orta gelir grubunun üst dilimindeyiz. Dolayısıyla yeni bir ekonomi için bir başarı için aslında şehirler çok önemli. Göstergelerdeki iyileşmeyi tüm şehirlerimizin yaşaması gerekiyor. Şehirlerdeki ekonomik gelişme bir şekilde makro ekonomik gelişmeye de yön verecek. Hatta, son 10 yılda orta gelir grubunun üst dilimindeyiz, yüksek gelir grubuna çıkmak istiyoruz ama 13 bin dolarlık kişi başı gelire bir türlü çıkamıyoruz. Bu anlamda Türkiye'nin orta gelir grubundan çıkması yüksek gelirli ekonomiler içine girmesinde şehirlerin önemli katkısı olacaktır."

Karagöl, toplantıların bu anlamda çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bundan sonraki süreçte ekonomiyle alınacak tüm kararlar, hazırlanacak plan ve projeler burada ortaya çıkan fikirlerle belirlenmiş olacak. Yani burada alınacak karalar şehrin kaderine yön vermiş olacak." dedi.

Tüm şehirlerde anket çalışması yapıldığını anımsatan Karagöl, "Yani biz bu toplantıların haricinde halka da sorular soruyoruz. Üç aşamalı bir veri toplama, fikir toplama formu bu. Bunları topladıktan sonra ortaya çıkan şehir raporunu Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz." diye konuştu.

Daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, çevre ilçe ve belde belediye başkanları, parti üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.