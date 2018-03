SAMSUN (AA) - AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, ülke kalkınmasının önemine işaret ederek, "Sadece bugün değil ilk geldiğimiz 2002 tarihinde 2023'ü hedefledik kendimize. Daha sonra bunu 2053'e ve 2071'i hedefleyecek şekilde kendi programlarımızı revize ettik. Bu tarihler bile bizim sadece kısa vadeler için değil, orta vade için değil, bin yılları alan programların oturtulması amacıyla hazırlanmış oldu." dedi.

Taşkesenlioğlu, Atakum Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri" forumunda yaptığı konuşmada, "biz" kavramı üzerinde durarak kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomi politikasının temellerini atmayı planladıklarını vurguladı.

"Biz" kavramının AK Parti için kurulduğu günden itibaren önemli olduğunu söyleyen Taşkesenlioğlu, "AK Parti'nin yönetim felsefesi, devletin amir değil memur, milletin amir olduğu bir felsefe üzerine oturtuldu." dedi.

Bu anlayışla AK Parti'nin milletin talep ve isteklerini yerinde dinleyerek politikalarını şekillendirdiğine işaret eden Taşkesenlioğlu, bu yönetim anlayışıyla 15 yıldır kapsayıcı bir büyümeyi hedeflediklerini belirtti.

Taşkesenlioğlu, bir sınıfın değil tüm sınıfların ve bölgelerin gelişerek 81 ilin aynı anda büyümesini hedeflediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hem yerel ekonomik kalkınmalarımızı, hem bölgesel gelişmişliklerimizi, kümülatifte de ülkemizin kalkınmasını hedefledik. Sürdürülebilirlik de bizim için vazgeçilmez unsurlardan bir tanesiydi. Sadece bugün değil ilk geldiğimiz 2002 tarihinde 2023'ü hedefledik kendimize. Daha sonra bunu 2053'e ve 2071'i hedefleyecek şekilde kendi programlarımızı revize ettik. Bu tarihler bile bizim sadece kısa vadeler için değil, orta vade için değil, bin yılları alan programların oturtulması amacıyla hazırlanmış oldu. Bugün sizlerle birlikte gerçekleştirecek olduğumuz Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu kapsayıcı, sürdürülebilir ve biz mantığının ürünü olarak ortaya çıktı. Her bir ilin ekonomik gelişimi bir diğerine göre farklılık gösterir çünkü her bir şehrin coğrafi şartları, sosyolojisi, demografik özellikleri ve bölgesel farklılıkları vardır. Bir şehrin diğerine göre, bir bölgenin diğerine göre mukayeseli üstün olduğu alanlar vardır. Her bir şehrin kendi ekonomik haritasını o şehirdeki dinamiklerle açığa çıkarıyor olmamız lazım."

- "Anketlerde 5 temel soruyu soruyoruz"

Çalışmanın üç ana sac ayağı olduğunu ve 5 soruya cevap aradıklarını dile getiren Taşkesenlioğlu, toplumun farklı kesimlerine "15 yılda ne yapıldı ve halk en çok hangi hizmetten memnun kaldı?", "Ne olmalı ya da hangi projeler devam etmeli ki sürdürülebilir başarı devam etsin?", "Yapılan yatırımlar ve yeni yatırımlar yapılırken ne gibi engellerle karşılaşıldı", "Yapılan ancak milleti tatmin etmeyen ekonomik hamleler nelerdi?" ve "Uzak hedeflere ulaşmak amacıyla gelecek 15 yılda en çok hangi hizmetleri görmek istersiniz?" gibi sorular yönelttiklerini söyledi.

İş dünyası, sivil toplum örgütleri, odalar, borsalar, meslek odaları ve birlikler gibi tüm ilgili kurumların temsilcileriyle bir araya geldiklerini kaydeden Taşkesenlioğlu, "AK Parti halktan duymak istediklerini direkt halka sormak amacıyla belirli aralıklarla anketler gerçekleştirir. Bu yaptığımız anketlere de, bütün illerde yaptığımız anketlerde bu 5 temel soruyu soruyoruz. Böylelikle hem sivil toplumdan hem iş dünyasından hem halktan hem de teşkilatlardan bir potaya bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Bizi biz yapan temel değerlerimizi ve oluşturacağımız ekonomik yol haritamızı halkla, teşkilatla ve iş dünyasının temsilcileriyle çıkarmış oluyoruz. Bu bile bizim kapsayıcı yönetim anlayışımızın bir ürünüdür." diye konuştu.

Taşkesenlioğlu, elde edilen raporlara, tüm milletvekilleriyle bir araya gelerek son şeklinin verileceğini son olarak da bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını bildirdi.

Şimdiye kadar 45 ilde söz konusu çalışmanın yapıldığını anlatan Taşkesenlioğlu, her ilin farklı özelliklerinin öne çıktığını, bazı illerde ise tahmin etmedikleri alanlarda şaşırtıcı sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

Toplantıya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, ilçe belediye başkanlarıyla partililer katıldı.