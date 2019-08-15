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Şehit diplomatın gazi eşi hayatını kaybetti

- Şehit diplomat Galip Özmen'in eşi Sevil Özmen 78 yaşında hayatını kaybetti

Şehit diplomatın gazi eşi hayatını kaybetti
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ANKARA (AA) - Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği İdari Ataşesi olarak görev yaparken ASALA terör örgütü tarafından şehit edilen Galip Özmen'in gazi eşi Sevil Özmen hayatını kaybetti.

Gazi Sevil Özmen'in (78) cenaze törenine, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Ailesi ve sevenleri Özmen'in Türk bayrağına sarılı tabutu başında taziyeleri kabul etti.

Özmen'in cenazesi Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

- Galip Özmen'in şehit edilmesi

Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'nde İdari Ataşe olarak görev yapan Galip Özmen, 31 Temmuz 1980'de, eşi ve üç çocuğuyla birlikte arabayla çıktıkları geziden dönerken silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı sonucu Galip Özmen ve 14 yaşındaki kızı Neslihan Özmen hayatını kaybederken, Özmen'in eşi Sevil Özmen saldırıda ağır yaralanmış, oğlu Kaan Özmen hafif yaralarla kurtulmuş, diğer oğlu Alper Özmen ise yara almamıştı.

- ASALA terör örgütünün saldırıları

ASALA (Ermenistan'ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu), JCAG (Ermeni Adalet Komandoları) ve ARA (Ermeni Devrimci Ordusu) adlı terör örgütleri mensupları, 1970’li ve 1980’li yıllarda Türk diplomatlarını ve ailelerini hedef alan saldırılar düzenlemişti.

İlk olarak 1973'de Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile Konsolos Bahadır Demir bir Ermeni terörist tarafından şehit edilmişti. Sonrasında 22 Ekim 1975'te Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Daniş Tunalıgil’in şehadeti ile devam eden Ermeni terör örgütleri iltisaklı saldırılar neticesinde 58’i Türk vatandaşı olmak üzere 31’i diplomat ve aile mensubu 77 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

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AsalaAtina BüyükelçiliğiSevil Özmen
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