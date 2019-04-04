SEİS'ten yapay zeka ve dijitalleşme çağrısı

ANKARA (AA) - Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, "Sektör olarak yapay zeka ve dijitalleşmeye odaklanmamız gerekiyor." dedi.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Ankara’daki Tıbbi Cihaz Endüstrisinin Değer Zincirindeki Konumuna Dair Fizibilite Çalışması" konulu projenin açılış toplantısı, Başkent Üniversitesinde yapıldı.

SEİS Başkanı Metin Demir, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, tıbbi cihaz üretiminde Türkiye’nin ciddi mesafe katettiğini, sektörün içinde bulunduğu durumun tespiti ve gelişmesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Ankara Kalkınma Ajansı desteklerinin hayati önem taşıdığını söyledi.

"Sektör olarak yapay zeka ve dijitalleşmeye odaklanmamız gerekiyor." diyen Demir, “Yetkinliklerimiz ve yapabileceklerimizi iyi bir fizibilite çalışmasıyla kayda geçirirsek sonrasını daha iyi planlarız. Önce durumumuzu tespit etmek gerekiyor ve bu projeyi Kalkınma Ajansıyla Ankara’da hayata geçireceğiz. Bunun tüm Türkiye’de hayata geçirilmesi gerekiyor. ” ifadelerini kullandı.

Üretim ekosisteminin birlikte hareket etme kültürüyle oluşacağını kaydeden Demir, Ankara Kalkınma Ajansı ve Başkent Üniversitesine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Projeyle tıbbi cihaz endüstrisinin katma değeri yüksek ürünler üretebilmesi için zorunlu olan klinik çalışmaların yapılması, üretimin her aşamasında yer alacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve akredite merkezlerinin kurulması hedefleniyor.