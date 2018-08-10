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Şekerbank KOBİ kredilerinde yüzde 28 büyüdü

Şekerbank T.A.Ş.’nin ikinci çeyrek itibarıyla aktif büyüklüğü yıllık bazda yüzde 21 artışla 32,6 milyar TL’ye ulaşırken, ilk altı aylık net karı ise 71.4 milyon TL oldu.

Şekerbank KOBİ kredilerinde yüzde 28 büyüdü

30.06.2018 tarihli konsolide olmayan mali tablolarını açıklayan Şekerbank T.A.Ş.’nin ikinci çeyrek itibarıyla aktif büyüklüğü yıllık bazda yüzde 21 artışla 32,6 milyar TL’ye ulaşırken, ilk altı aylık net karı ise 71.4 milyon TL oldu.
 
 
 
Haziran sonu bilançosuna göre toplam kredi hacmi 22 milyar TL’ye yükselen Şekerbank’ın bu kalemdeki yıllık artış oranı yüzde 18 olurken Bankanın üretimi destekleme odağı doğrultusunda KOBİ kredilerindeki yıllık büyüme oranı yüzde 28 olarak gerçekleşti. Şekerbank’ın altıncı ay sonu itibariyle mevduat büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26 artışla 21,4 milyar TL seviyesine ulaştı.
 
 
 
 
Servet Taze: “Kredilerimizin yarısını KOBİ ve çiftçi müşterilerimize aktardık”
 
Şekerbank T.A.Ş.’nin 30.06.2018 tarihli konsolide olmayan bilançosuna ilişkin değerlendirmede bulunan Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, bankanın kuruluşundan gelen üretimi destekleme misyonu doğrultusunda kredilendirme politikasında önceliği çiftçi ve KOBİ’lere verdiğini belirtti. Taze, “İlk yarı bilançomuzda kredi portföyümüzün yarısını KOBİ ve çiftçi müşterilerimize kullandırdığımız krediler oluşturdu. Son bir yıllık performansımıza baktığımızda da kredilerde en yüksek büyümeyi yıllık yüzde 28 artış ile KOBİ kredilerinde gerçekleştirdik” dedi.
 
 
 
Şekerbank’ın 30.06.2018 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Sonuçlarına İlişkin Seçilmiş Göstergeler:
 
 
Toplam Aktifler: 32,6 milyar TL
 
Toplam Krediler: 22 milyar TL
 
Toplam Mevduat: 21,4 milyar TL
 
Özkaynaklar: 2,4 milyar TL
 
Net Kar: 71,4 milyon TL
 

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Şekerbank T.A.Ş.
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