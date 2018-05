Şekerbank ve Filli Boya'dan “Yalıtım Seferberliği“ - Kampanyanın bu yılki 5'inci buluşması İzmir'de yapıldı

İZMİR (AA) - Şekerbank ve Filli Boya'nın "Yalıtım Seferberliği" kampanyasının bu yılki 5'inci buluşması İzmir'de gerçekleştirildi.

Enerji verimliliği yatırımlarını yaygınlaştırmak amacıyla geliştirdiği EKOkredi ile finansman desteği sağlayan Şekerbank ve Filli Boya Capatect'in 2015 yılında başlattığı yalıtım seferberliğinin 2018'deki beşinci durağı İzmir oldu.

Apartman yöneticilerinin enerji verimliliği ve yalıtım konusunda bilgilendirildiği yalıtım seferberliği buluşması, kent merkezindeki bir otelde, Şekerbank Tarım ve Bireysel Bankacılık Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk ile Betek Boya Yalıtım Grubu Teknik Yöneticisi Bülent Eriman'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 250 apartman ve site yöneticisinin katıldığı toplantıda konuşan Ertürk, Filli Boya Capatect ile 2015 yılında başlattıkları yalıtım seferberliği konusunda duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İş birliği kapsamında 2018 yılı sonuna kadar 3 bini aşkın birey ve apartman yöneticisine ulaşmayı planladıklarını belirten Ertürk, daha çok bireyi ve apartman yönetimine avantajlı finansman seçeneği sunarak desteklemeyi amaçladıklarını vurguladı.

Projenin hedeflerine değinen Ertürk, "Uzun soluklu bu iş birliğiyle her yıl 2 bin 500 konutun yalıtılmasını ve yıllık 15 milyon lira finansman desteği sağlamayı hedefliyoruz." dedi.



İş birliği kapsamında, yalıtımın finansmanının, masrafsız olarak sunulan EKOkredi ile 60 aya varan vade ve avantajlı faiz oranları ile karşılanacağını ifade eden Ertürk, yapılan yalıtımı, sağlanan tasarrufla kendi kendini ödeyen yatırıma dönüştürdüklerini söyledi.

EKOkredi Yalıtım'ın sektörde apartman yönetimlerine özel tek kredi olduğunu vurgulayan Ertürk, apartman yönetimlerini enerji verimliliği ve yalıtımın faydaları konusunda bilinçlendirmenin önemine dikkati çekti.

Enerji verimliliği yatırımlarını uygun koşullarda destekledikleri EKOkredi kapsamında bugüne kadar 143 bine yakın konutun yalıtıldığını anlatan Ertürk, böylelikle toplam 135 milyon metreküp doğal gaz tasarrufu gerçekleştiğini belirtti.

Betek Boya Yalıtım Grubu Teknik Yöneticisi Eriman da binalarda tüketilen enerjinin yüzde 70'inden fazlasının ısıtma ve soğutma amaçlı olduğunu söyledi.

Dış cepheye uygulanacak doğru bir ısı yalıtım sistemiyle ortalama yüzde 50 oranında enerji ve yakıttan tasarruf sağlanabileceğine işaret eden Eriman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şekerbank iş birliğiyle Türkiye'de her gelir düzeyindeki konut sahibinin dünyada 50 yılı aşkın ürün ve uygulama tecrübesine sahip, Avrupa standartlarında Capatect Isı Yalıtım Sistemi'nin kalitesine kolaylıkla ulaşabilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda Enerji Bakanlığı tarafından onaylanmış bir enerji verimliliği danışmanlık firması olmamız sayesinde, iş birliğimiz kapsamında Enerji Kimlik Belgesi ve doğru yalıtım için ücretsiz teknik danışmanlık hizmeti de sunuyoruz."