Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon ekonomi Bursa dünya
Aşk ve  Gastronomi
Aşk ve  Gastronomi
Tüketiciye TUZ uyarısı
Tüketiciye TUZ uyarısı
Katlansa da ÖTV’ye tabi
Katlansa da ÖTV’ye tabi
Benzinde 11 kuruş indirim
Benzinde bu kez indirim
Vergide dijital dönüşüm
Vergide dijital dönüşüm

Şekerbank'tan 2018'de 86,4 milyon lira net kar

- Geçen yıl 86,4 milyon lira net kar elde eden bankanın toplam kredi hacmi 20,6 milyar liraya, aktif büyüklüğü 31,3 milyar liraya yükseldi - Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze: - "KOBİ ve tarım kredilerinin toplam kredi portföyümüz içindeki payı sektör ortalamasının iki katı civarında, yüzde 55 düzeyinde gerçekleşti"

Şekerbank'tan 2018'de 86,4 milyon lira net kar
banner17

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, 2018'de 86,4 milyon lira net kar elde etti.

Şekerbank'tan yapılan açıklamada, bankanın, 31 Aralık 2018 tarihli konsolide olmayan mali tablolarına yer verildi.

Buna göre, 2018 yıl sonu itibarıyla toplam kredi hacmini 20,6 milyar liraya ulaştıran bankanın aktif büyüklüğü 31,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Şekerbank'ın 2018 yıl sonu karı 86,4 milyon TL olurken, toplam mevduat hacmi ise geçen yıl 2017'ye göre yüzde 17 büyüyerek 23 milyar liraya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, üretimi destekleme misyonlarını 2018'de de kararlılıkla yerine getirmeye devam ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kuruluşumuzdan gelen sorumlu bankacılık anlayışıyla 2018'de de küçük üretici, esnaf, tarım ve KOBİ bankacılığında ulaştığımız müşteri sayısını artırarak ekonomik büyümeyi desteklemeyi ve tasarrufları tabana yaymayı sürdürdük. Yerleri yaklaşık yarım asırdır değişmeyen ve yüzde 70'i Anadolu'da bulunan şubelerimiz sayesinde KOBİ ve tarım kredilerinin toplam kredi portföyümüz içindeki payı sektör ortalamasının iki katı civarında, yüzde 55 düzeyinde gerçekleşti."






İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Şekerbank
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5