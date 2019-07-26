Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon moda mersin dünya
SoftBank Group'tan yapay zekaya yeni fon
Yapay zekaya fon
Alman kimya devi Bayer'e tazminat indirimi
Bayer'e tazminat indirimi
Köprü ve otoyol gelirleri
Köprü ve otoyol gelirleri
Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
Merkez'den faiz indirimi
Ovacık 'lavanta' koktu
Ovacık 'lavanta' koktu

Şekerbank'tan 3 ay taksit ertelemeli bayram kampanyası

- Şekerbank gelenekselleşen bayram kampanyası kapsamında, isteğe göre 3 aya kadar taksit erteleme imkanı var

Şekerbank'tan 3 ay taksit ertelemeli bayram kampanyası
banner17

İSTANBUL (AA) - Şekerbank gelenekselleşen bayram kampanyası kapsamında, isteğe göre 3 aya kadar taksit erteleme imkanı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank, Kurban Bayramı öncesi müşterilerinin artan nakit ihtiyaçlarını karşılamak için kampanya başlattı.

Şekerbank, sunduğu kampanya ile müşterilerinin 100 bin liraya kadar olan nakit ihtiyaçlarını 60 aya varan vadelerle karşılıyor. 3 ay taksit erteleme seçeneğinin bulunduğu kampanya 9 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kampanya ile ilgili detaylı bilgiye tüm Şekerbank şubelerinden ve www.sekerbank.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Şekerbank
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5