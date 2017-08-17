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Şekerbank'tan bayrama özel kampanya

- Kurban Bayramı'na özel kampanya kapsamında, esnaf ve işletmelere 3 ay taksit erteleme imkanı ile 36 aya varan vadeler ve masrafsız avantajlı bankacılık işlem paketleri sunulurken, bireysel müşterilerin 48 aya varan vadelerle 50 bin TL'ye kadar nakit ihtiyaçları uygun faiz oranları ile karşılanacak

Şekerbank'tan bayrama özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, Kurban Bayramı öncesi nakit ihtiyaçları artan müşterilerine özel geleneksel bayram kampanyasını başlattı.

Bankanın açıklamasına göre, Şekerbank, esnaf ve işletmelerin bayram öncesi artan nakit ihtiyaçları için 250 bin TL'ye kadar finansman sağlayacak. 3 ay taksit erteleme imkanının ve 36 aya varan vadelerin bulunduğu kampanyada avantajlı bankacılık işlem paketleri de yer alacak.

Kampanya dahilinde masrafsız sunulan paketlerle, esnaf ve işletmelerden 1 yıla kadar hesap işletim ücreti ile havale ve EFT ücreti alınmayacak. 31 Ağustos'a kadar sürecek kampanya kapsamında ayrıca "Esnafım Kredisi", "Taksitli Ticari Kredi", "Ticari Taşıt Kredisi", "Ticari Servis" ve "Profesyonellere Kredi" de esnaf ve işletmelere avantajlı faiz oranları ile sunulacak.

Kampanya kapsamında bireysel müşterilerin de her türlü nakit ihtiyacı, uygun faiz oranları ve 48 aya varan vade seçenekleri ile 50 bin TL'ye kadar karşılanacak. Bireysel müşterilere yönelik kampanya 8 Eylül'e kadar devam edecek.

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