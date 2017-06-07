Şekerbank'tan çiftçiye anında teslim TMO Kart

İSTANBUL (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) ürün bedeli ödemeleri için aracılık eden Şekerbank, başvuru sırasında anında teslim ettiği TMO Kart’ı çiftçilerin kullanımına sunuyor.

Bankanın açıklamasına göre, Şekerbank şubelerinden TMO Kart'ı anında teslim alan çiftçiler, hasat dönemlerinin hemen sonrasında stok maliyeti yükünden kurtularak TMO alım noktalarına ürünlerini beklemeden teslim edebilecek.

Çiftçiler ürün bedellerini, TMO Kart'ı kullanarak Şekerbank ATM'lerinden ya da diğer banka ATM'lerinden sıra beklemeden kolaylıkla çekebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Murat Sabaz, çoğunluğu küçük üreticiler olmak üzere Türkiye genelinde ulaştıkları 350 bine yaklaşan çiftçi müşteriye hizmet verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kırsal kesimin üretimine devam edebilmesi ve desteklenmesi amacıyla yöntemler geliştiriyor, değişen koşullar karşısında üreticinin korunması ve varlığını sürdürebilmesi için ürün ve uygulamalar sunuyoruz. Çiftçilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için Şekerbank TMO Kart'ı başvuru sırasında anında, hızlı bir şekilde teslim ediyoruz. Böylece çiftçilerimiz kartlarını alır almaz, TMO'ya gidip ürünlerini teslim edebiliyorlar. Ürününü Şekerbank TMO kart ile teslim eden çiftçilerimizin ürün bedelleri ise hesaplarına otomatik olarak geçiyor."