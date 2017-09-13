Şekerbank'tan esnafa özel geleneksel

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, 18-24 Eylül'de kutlanacak Ahilik Haftası için esnafa özel geleneksel kampanyasını başlattı. Banka, kampanya ile 3 aya kadar taksit erteleme, 36 aya varan vadeler ve "uygun" faiz oranlarının yanı sıra havale ve EFT işlemlerini ücretsiz sunuyor.

Şekerbank açıklamasına göre, 64 yıldır üreten kesimin gelişimine destek olan Şekerbank, Anadolu'daki bin yıllık köklü ticari geleneği yaşatmayı amaçlayan ve Esnaf Bayramı olarak bilinen Ahilik Haftası'na özel geleneksel kampanyasına start verdi. Banka, 18-24 Eylül tarihleri arasında tüm ülkede 30'uncusu kutlanacak Ahilik Haftası kapsamında esnafa özel fırsatlar sunduğu kampanya ile esnafın 100 bin TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçlarını "uygun" koşullarla karşılıyor.

3 ay taksit erteleme imkanı, "uygun" faiz oranları ve 36 aya varan vadelerin bulunduğu kampanyada, "Hesaplı Paket" alan esnafa 6 aya kadar havale ve EFT işlemleri de ücretsiz olarak sunuluyor. 24 Eylül'e kadar devam edecek kampanya kapsamında ayrıca "Taksitli Esnaf Kredisi" ve "Taksitli Ticari Kredi" de "avantajlı" faiz oranları ile sunuluyor.





- "Tüketicileri mahalle esnafından alışveriş yapmaya davet ediyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Murat Sabaz, "esnafın bankası" olarak krediden daha öte değer yaratmak için reel sektör, kamu ve STK'ların da dahil edildiği sosyal platformlar oluşturduklarını belirtti.

Bu kapsamda 2013 yılında başlattıkları "Kapımız Esnafa Açık" projesiyle esnafın kapısı hep açık kalsın diye Türkiye genelinde bir kampanya hayata geçirdiklerini anımsatan Sabaz, şunları kaydetti:

"Bugün de farklı fazlarla devam eden projemiz kapsamında tüketicileri mahalle esnafından alışveriş yapmaya davet ediyoruz. Şekerbank'ın esnafa yönelik gerçekleştirdiği özverili çalışmalar sayesinde 2014 yılında Ahilik Hizmet Ödülü'ne layık görüldük. İlk kez bir bankaya sunulan bu ödül esnafın bankası olduğumuzun en iyi teyidi niteliği taşıyor ve bizim için bir gurur kaynağı.

Ahilik geleneğini günümüze taşıyan esnafın her zaman yanında yer aldık, ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün ve hizmet geliştirdik. Esnafımıza yönelik sunduğumuz geleneksel kampanyamız ile de özel koşullarda finansman sağlamaya devam ediyoruz ve tüm esnaf ve sanatkarlarımızın Esnaf Bayramı'nı kutluyoruz."