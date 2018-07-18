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Şekerbank'tan İmar Barışı kredisi

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, İmar Barışı'ndan yararlanmak isteyen bireysel müşterilerinin finansman ihtiyaçlarına "İmar Barışı Kredisi" ile destek oluyor. Masrafsız yararlanılan kredi ile bireysel müşterilere 60 aya varan vade...

Şekerbank'tan İmar Barışı kredisi

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, İmar Barışı'ndan yararlanmak isteyen bireysel müşterilerinin finansman ihtiyaçlarına "İmar Barışı Kredisi" ile destek oluyor. Masrafsız yararlanılan kredi ile bireysel müşterilere 60 aya varan vade ve avantajlı faiz oranları sunuluyor.

Bankanın açıklamasına göre, Şekerbank, İmar Barışı'ndan yararlanmak isteyen bireysel müşterilerinin 30 bin liraya kadar olan finansman ihtiyaçlarını "İmar Barışı Kredisi" ile karşılıyor. 60 aya varan vade imkanı sunulan kredi kapsamında kredi tahsis ücreti de alınmıyor.

Yapılarda imar ve ruhsat sorununun çözülmesine olanak sağlayan İmar Barışı sürecinde uygun koşulları sağlayan yapılara bakanlığın belirlediği bedel karşılığında Yapı Kayıt Belgesi veriliyor ve yapıların yanı sıra elektrik, su ve doğalgaz bağlantıları da kayıt altına alınıyor. Şekerbank yapıların İmar Barışı kapsamına alınması sürecinde ortaya çıkan finansman ihtiyaçlarını İmar Barışı Kredisi ile karşılayarak sürece destek oluyor.

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