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Şekil değiştiren İHA'lar göreve hazır

- Türkiye'de üretilen "değişken hacimli İHA"lar sınırları zorluyor - Aynı platformda döner kanatlı İHA gibi havada asılı kalabilen, sabit kanatlı İHA gibi uzun menzil ve yüksek irtifada seyir yapabilen değişken hacimli İHA'ların uçuş testleri başarıyla gerçekleştirildi - Z4 isimli ilk ürün, 1,5 kilogram faydalı yük taşıyor, 60 dakika havada kalıyor, saatte 150 kilometre azami hıza çıkıyor, 40 kilometre veri link menzilinde görev yapabiliyor - Zyrone Dynamics, değişken hacimli İHA ailesinin üyeleri Z4 ve Z4H'yi IDEF'19'da ilk kez sergileyecek

Şekil değiştiren İHA'lar göreve hazır
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ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'de üretilen insansız hava araçlarına (İHA), döner kanatlı ve sabit kanatlı araçların avantajlarını tek platformda bir araya getiren "değişken hacimli İHA"lar eklendi.

Kullanım alanı giderek artan İHA'lara yönelik Türkiye'de üretilen çözümlerin sayısı artıyor.

Nurus'un üretim şirketi Numaş bünyesinde yürütülen İHA geliştirme çalışmalarından yeni bir üretici ortaya çıktı. Askeri ve sivil amaçlı İHA çalışmaları bundan sonraki süreçte Numaş-Zyrone Dynamics iş birliğiyle yürütülecek.

Zyrone Dynamics, diğer üreticilerden farklı olarak sabit ya da döner kanatlı İHA'ların avantajlarını tek bir platformda birleştiren "değişken hacimli İHA" geliştirdi.

Konvansiyonel İHA'lar sabit ya da döner kanatlı olarak iki kategoride üretiliyor. Dünyada dikey iniş kalkış yapıp düz uçuşa geçebilen araçlar bulunuyor ancak bunların hepsi bulundukları hacimde sabit kalıyor ve düz uçuşa geçecekleri büyüklük neyse onun gerektirdiği alanlara girebiliyor.

Değişken hacimli İHA ise döner kanatlı İHA gibi havada asılı kalabilirken, sabit kanatlı bir İHA gibi uzun menzil ve yüksek irtifada seyir yapabiliyor. Bu sayede dar alan ve kısa menzil gerektiren görevlerde hava aracı gerekli manevraları yapıp havada asılı kalabiliyor. Dar alanda başlayıp kırsal alanda devam eden görevleri de başka bir platforma ihtiyaç duymadan yerine getirebiliyor.

- Gece-gündüz 60 dakika görevde

Zyrone Dynamics, geliştirdiği hava aracı platformunun Z4 ve Z4H olarak adlandırdığı iki versiyonunu ilk kez 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) sergileyecek.

8 kilogram kalkış ağırlığı, 1,5 kilogram azami faydalı yük kapasitesi olan Z4, 1 metre uzunluğa, çok rotorlu modda 1 metre genişliğe, sabit kanatlı modda 1,8 metre kanat açıklığına sahip bulunuyor.

Uçuş süresi 60 dakika olan Z4, bin metre uçuş tavanı, saatte 150 kilometre azami hız, 40 kilometre veri link menzili özellikleriyle görev yapabilecek.

Z4 olarak adlandırılan gözlem ve istihbarat amaçlı özelleştirilmiş hava aracı, otonom iniş-kalkış ve seyrüsefer kabiliyetlerinin yanı sıra elektrooptik/kızılötesi lazer sensör taşıyor. Bu sayede 20 kilometre yarıçapta gece-gündüz obje takip yeteneği ile yüksek çözünürlüklü görüntü aktarımı yapabiliyor.

Yer testleri başarıyla tamamlanan Z4, gökyüzüyle de buluştu. Z4'ün uçuş testleri başarıyla sürdürülüyor.

- Askeri ve sivil kargoları taşımaya talip

Zyrone Dynamics bunun yanında çalışmalarını farklı ebat ve konfigürasyonları kapsayacak bir ürün ailesi oluşturma yönünde genişletti.

Bu kapsamda, IDEF'19'da sergilenecek bir diğer ürün olan Z4H ortaya çıktı.

Z4H, 14,5 kilogram maksimum kalkış ağırlığına sahip bulunuyor. Z4H, 6 kilogram kargo amaçlı faydalı yük taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor.

Askeri ve sivil amaçlı kargo taşımacılığında kullanılması öngörülen hava aracı, kalkış ağırlığına oranla en fazla faydalı yükü taşıyan, kategorisindeki en verimli hava araçlarından biri olarak gösteriliyor.

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