ip stresser

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar kocasinan belediyespor Arakanlı sığınmacılar Gamze Yıldız Hakan Yardımcı enerji
Şekip Avdagiç: Makarnaya zam yok!
Makarnaya zam yok!
Benzin fiyatlarında 2 yıl sonra bir ilk!
2 yıl sonra bir ilk!
Ürün güvenliği atağı
Ürün güvenliği atağı
“Otizme Mavi Işık Yak”
“Otizme Mavi Işık Yak”
Büyük indirim!
Büyük indirim!

Şekip Avdagiç: Makarnaya zam yok!

Türkiye’de koronavirüs vakasının görülmesinin ardından vatandaşlar bir anda makarna, un ve pirinç almak için marketlere akın etti.

Şekip Avdagiç: Makarnaya zam yok!
banner17

Sektör temsilcileri paniğe gerek olmadığını belirterek stokların ürünlerle dolu olduğunu söyledi. Tedarikte her hangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirten İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç “Organize perakende noktaları ve marketlerde hiçbir tedarik sıkıntımız yok. Merkez depolarımızda yeteri kadar ürün stoku mevcut. Hijyen ürünleri, yer temizleyiciler, ıslak mendiller, tuvalet kâğıtları, makarna, un, yağ gibi temel gıda maddeleri aşırı talep oldu ancak bu ürünlerin tedarikinde ve stokunda sorunumuz bulunmuyor” dedi. Kolonyada ani talep artışından dolayı geçici bir sıkıntının yaşandığını ifade eden Avdagiç “Kolonya imalat süreci çok da zor olmayan bir ürün. Perakende sektörümüz bunu hızlı bir biçimde temin edecek ve tüm talebi karşılayacak imkana sahiptir. Halkımızdan ricamız, panik havasına kapılmamasıdır” diye konuştu.

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu ise koronavirüs salgınından dolayı makarnada fiyat artışı yapılmayacağını, stokların da yeterli olduğunu bildirdi. Külahçıoğlu şunları kaydetti: e-Ticaret sitelerindeki fiyatların ve marketlerde ürünlerin tüketilmiş olması bir panik havası oluşturmasın. Ülkemizin üretim ka-pasitesi mevcut tüketimin çok üzerinde. 24 makarna fabrikası tam kapasite çalışıyor. Buğday stoklarımız da uygun, mahsul dönemine de iki ay var. Hiçbir problem çıkmaz. Stok yapmayı gerektirecek bir durum yok.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Koronavirüs sebebiyle halkımızda oluşan duyarlılığı haksız kazanca çevirmekten çekinmeyenlere, ticaret ahlakıyla bağdaşmayan davranışlar içine girenlere her türlü yasal cezai işlemi uygulamakta tereddüt etmeyeceğiz. Zor günleri haksız kar günlerine çevirenler bunun bedelini ödeyecekler." dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ItoŞekib Avdagiçİstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib AvdagiçMakarna
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5