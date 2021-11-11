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Sektör devi yeni liderini transfer etti

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric,  üst düzey yapılanmasında değişikliğe gitti. Küresel marka, IoT platformu ve bağlantılı cihazlar ekosistemi Wiser’ın global iş liderliğine Alişan Çapan’ın getirildiğini duyurdu.

Sektör devi yeni liderini transfer etti
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Dünyanın 100’den fazla ülkesinde 135 bin çalışanı ile faaliyet gösteren Schneider Electric, akıllı ve sürdürülebilir yaşam alanları çözümleri kapsamında IoT (Nesnelerin İnterneti) platformu ve bağlantılı cihazlar ekosistemi Wiser’ın global iş liderliği pozisyonuna Alişan Çapan’ı atadı. 

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric,  üst düzey yapılanmasında değişikliğe gitti. Küresel marka, IoT platformu ve bağlantılı cihazlar ekosistemi Wiser’ın global iş liderliğine Alişan Çapan’ın getirildiğini duyurdu. 2017 yılından bu yana Günsan Elektrik’te CMO görevini başarılı bir şekilde yürüten Alişan Çapan, 1 Kasım itibariyle Paris’te bulunan Schneider Electric Genel Merkezinde göreve başladı.

Sektörün önemli şirketlerinde görevlerde bulundu

Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimi alan Alişan Çapan, yüksek lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde yaptı. Daha sonra Koç Üniversitesi Executive MBA programını tamamlayan Çapan, çalışma hayatına 2006 yılında Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak başladı. 2009 yılında Alstom Grid’te Teklif Mühendisi olarak profesyonel hayatına devam eden Çapan, bu şirkettin Kanada organizasyonunda Planlama ve Satın Alma Müdürü, Endüstriyel Mükemmellik Direktörü gibi görevlerde bulundu. Ünika Üniversal Kablo, 2M Kablo gibi sektörün önemli şirketlerinde de görev yapan Çapan, 2017 yılından bu yana Günsan Elektrik CMO’su olarak görev alıyordu. Schneider Electric’in global ekibine dahil olan Çapan, başarılı çalışmalarına devam edecek.

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