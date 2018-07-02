Sektör şampiyonu Kılıç Deniz ödülünü aldı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 25. Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni,Başbakan Binali Yıldırım, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşt

Türkiye’nin en önemli su ürünleri üreticisi ve sektörünün en büyüğü olan Kılıç Deniz Ürünleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan “2017 yılı ihracat ilk 1000” listesinde geçen sene olduğu gibi bu yıl da ilk 100 içinde yer aldı. “Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller” sektörünün de en çok ihracat yapan kuruluşu olması sebebiyle Kılıç Deniz’in ödülünü Başbakan Binali Yıldırım takdim etti.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 25. Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni,Başbakan Binali Yıldırım, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), geçtiğimiz günlerde açıkladıkları İlk 1000 İhracatçı Firma-2017’de sıralamaya giren firmalara törenle plaketlerini verdi. 2017 yılı ihracat rakamlarına göre 93. sırada yer alan Kılıç Deniz Ürünleri, geçen seneye göre bir basamak yükseldi.



Kılıç Holding yükselişte



Kalite odaklı üretim anlayışı ve dünyada bir ilki gerçekleştirerek uçakla canlı balık ihracatı yapan ilk firma olarak 2017 yılında 153 milyon 168 bin dolarlık ihracat rakamı ile sektörünün de bir numarası olan Kılıç Deniz Ürünleri adına ödülü Kılıç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç, Başbakan Binali Yıldırım’ın elinden aldı.



2016 yılında yapmış oldukları 141 milyon dolarlık ihracatı yüzde 8 artışla 153 milyon dolara çıkardıklarını söyleyen Kılıç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç, cari açık veren bir ülke olarak ihracatın Türkiye için son derece önemli olduğunu söyledi. Geçtiğimiz seneye göre yüzde 8’lik artışın olumlu olduğunu ama asla yeterli olmadığını ifade eden Kılıç, “12 milyon dolarlık artış elbetteki değerli. Ancak bir şeyi yeterli bulduğunuz an gerilemeye başlarsınız. Tüm iş yaşamımı bu düstur üzerine kurdum, her zaman bir öncekinin üstüne çıkmak. Bu anlayışla çalışıyor ve üretiyoruz. TİM verilerinde bir basamak yukarı çıktık, inanıyorum ki 2018 verileri açıklandığında bu yukarı yönlü hareketimiz sürecektir. Kuruluşumuzu bu ödüle layık gören TİM’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.





