Sektörden tam not

Bu yıl 63’üncü kez ziyaretçilerine ev sahipliği yapan AYSAF - Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı, yerli ve yabancı katılımcı ve sektör profesyonellerinden yine tam puan aldı. 500’ün üzerinde firmanın birbirinden özel ürünlerinin sergilendiği fuara, Rusya milli katılım sağladı. Başta Rusya, Pakistan, İran ve İspanya olmak üzere, farklı ülkelerden katılımcı firmaların yer aldığı fuarı, 4 günde binlerce sektör profesyonel ziyaret etti.

Türkiye’nin tek, Avrasya’nın ise en büyük ayakkabı yan sanayi fuarı olan AYSAF - Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı, devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem ile ziyaretçilerine ev sahipliği yaptı. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Vakfı (TASEV) ve Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) iş birliği, T.C. Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB desteğiyle organize edilen fuar, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde 4 günde binlerce sektör profesyonelini ağırladı.

İnovatif ürünler görücüye çıktı

Yerli, yabancı katılımcı ve ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan fuar, firmaların geliştirdiği inovatif ürünlere de sahne oldu. Dünyanın ilk balık derisinin görücüye çıkarıldığı fuarda, ayrıca aksesuar ve tekstil ürünlerinden kalıp, taban, topuk, küf, kimyasallar, bitmiş ve yarı mamul ham deri, suni deri ve deri işleme makinelerine kadar sektöre yönelik yenilikçi ürünler de tanıtıldı.

Rusya milli katılım sağladı

Bu yıl yerli ve yabancı 500’ün üzerindeki firmaya ev sahipliği yapan AYSAF Fuarı, 60.000 metrekarelik alanda ayakkabı yan sanayi sektörünü bir araya getirdi. Binlerce ziyaretçinin ağırlandığı fuara Rusya milli katılım sağladı. Fuarda Rusya, Pakistan, İran ve İspanya gibi birçok ülke katılımcı firmaları sektör profesyonellerinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. 150 milyar dolarlık dünya ayakkabı pazarındaki rolünü her geçen gün belirginleştiren Türk ayakkabı sektörü de, yan sanayisi ile birlikte, fuarda en iyi şekilde temsil edildi. Türkiye’de 12 bine yakın işletmeyle 300 bin kişiye istihdam sağlayan sektör, fuarın da katkısıyla 2023 yılında 2 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmanın fırsatlarını yakaladı.