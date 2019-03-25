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Sektörel güven endeksleri

- Hizmet sektörü güven endeksi martta yüzde 2,6, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4,4 artarken, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,1 azaldı

Sektörel güven endeksleri
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ANKARA (AA) - Hizmet sektörü güven endeksi bu ay yüzde 2,6, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4,4 artarken, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,1 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi şubat ayında 79,5 iken bu ay yüzde 2,6 artarak 81,6 değerine ulaştı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 3, yüzde 3,2 ve yüzde 1,9 artarak 77,3 ve 74,8 ve 92,7 değerlerini aldı.

- Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi mart ayında yüzde 0,1 azalarak 90,7'ye düştü.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi yüzde 3,9 azalarak 82,1 oldu. İş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 0,2 artarak 77 ve 112,9 değerlerine yükseldi.

- İnşaat sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi de geçen ay 51,8 iken bu ay yüzde 4,4 artarak 54,1'e ulaştı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 6,1 artışla 41,6 ve 66,6 değerlerini aldı.

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Hizmet SektörüInşaat SektörüMartPerakende Ticaret SektörüSektörel Güven Endeksleri
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