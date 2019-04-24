Sektörel güven endeksleri

ANKARA (AA) - Hizmet sektörü güven endeksi bu ay yüzde 1,9 artarken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,3, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,1 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi mart ayında 81,6 iken bu ay yüzde 1,9 artarak 83,1 değerine ulaştı.



Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 2,1, yüzde 1,7 ve yüzde 1,9 artarak 78,9 ve 76 ve 94,5 değerlerini aldı.



- Perakende ticaret sektörü güven endeksi



Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi nisan ayında yüzde 0,1 azalarak 90,6'ya düştü.



Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla yüzde 1,1 ve yüzde 4,6 azalarak 76,1 ve 107,7 değerlerini aldı. İş hacmi-satışlar beklentisi endeksi ise yüzde 7 artarak 87,9 oldu.



- İnşaat sektörü güven endeksi



Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi de geçen ay 54,1 iken bu ay yüzde 0,3 azalarak 53,9'a düştü.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 1,8 azalarak 40,8 değerini alırken, toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi ise yüzde 0,7 artarak 67'ye ulaştı.