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Sektörel güven endeksleri

- Hizmet sektörü güven endeksi mayısta yüzde 4,4, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 7,7, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,7 azaldı

Sektörel güven endeksleri
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ANKARA (AA) - Hizmet sektörü güven endeksi bu ay yüzde 4,4, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 7,7, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,7 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi nisan ayında 83,1 iken bu ay yüzde 4,4 azalarak 79,4 değerine düştü.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4,8, yüzde 3,7 ve yüzde 4,7 düşüşle 75,1, 73,2 ve 90 değerlerini aldı.

- Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi mayıs ayında yüzde 0,7 azalarak 89,9 oldu.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 3,7 ve yüzde 0,3 azalarak 73,3 ve 87,6 değerlerini aldı. Mevcut mal stok seviyesi endeksi ise yüzde 1,1 artarak 109 değerine ulaştı.

- İnşaat sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi de geçen ay 53,9 iken bu ay yüzde 7,7 düşüşle 49,8 oldu.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırayla yüzde 5,9 ve 8,8 azalarak 38,4 ve 61,2 değerini aldı.

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MayısSektörel Güven EndeksleriTürkiye İstatistik Kurumu
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