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Sektörel güven endeksleri

- Hizmet sektörü güven endeksi temmuzda yüzde 2,2, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3 azalırken, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 3,8 yükseldi

Sektörel güven endeksleri
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ANKARA (AA) - Hizmet sektörü güven endeksi temmuz ayında yüzde 2,2, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3 azalırken, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 3,8 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi haziran ayında 85,4 iken bu ay yüzde 2,2 azalarak 83,5 değerine geriledi.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 2,9, yüzde 1,6 ve yüzde 2,1 azalarak 79,2, 77,8 ve 93,5 oldu.

- Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi temmuz ayında yüzde 3 düşerek 90,4'e geriledi.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 2,9, 0,9 ve yüzde 5,5 azalarak 79,7, 105,4 ve 86,3 oldu.

- İnşaat sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 50,4 iken bu ay yüzde 3,8 yükselişle 52,4 oldu.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endekslerinin her ikisi de yüzde 3,8 artarak sırasıyla 38,7 ve 66 değerlerini aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sektörel Güven EndeksleriTürkiye İstatistik Kurumu
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