PEKİN (AA) - FUAT KABAKCI - Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Türk iş adamlarının Çin'e ihracat odaklı yaklaşmalarını gerektiğini söyleyerek, "Sektörlerimizin hepsini Çin'e davet ediyoruz. Ürünlerini getirsinler. Ürünlerini buradaki son kullanıcıya, son tüketiciye pazarlamalarını canı gönülden arzu ediyoruz." dedi.

Büyükelçi Önen, Çin'in Şanghay kentinde 5-10 Kasım'da düzenlenecek ve dünya genelinden geniş çaplı katılımın olacağı Birinci Uluslararası İthalat Fuarı öncesi Çin ile Türkiye arasında ticaret, turizm ve diplomasi alanlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bazı ülkelerden başbakan seviyesinde katılımın olacağı fuara, Türkiye'den Ticaret Bakanlığı öncülüğünde büyük bir heyetin geleceğini aktaran Önen, 130 ülkeden 2 bin 800 firma ile Çin'den de 180 bin firmadan katılım olacağını ifade etti.



Önen, Çin'in ithalat potansiyeline işaret ederek, bu ülkenin geçen yıl 2,3 trilyon dolar ihracat, 1,8 trilyon dolar tutarında ithalat yaptığını aktaran Önen, "Bu da demektir ki Çin ürettiği kadar da ithal eden, dünyadan satın alan bir ülke konumunda. Bu tabii bizim için çok şey ifade ediyor. Türkiye'nin çok fazla ihracat kalemi var. Birçok üründe iddialı olabilecek sektörleri var." diye konuştu.

"Bu sektörlerimizin hepsini Çin’e davet ediyoruz. Ürünlerini getirsinler sadece bu fuar vesilesiyle değil, diğer başka fuarlarla. Yatırım yapmalarını, buradaki son kullanıcıya, son tüketiciye ürünlerini pazarlamalarını canı gönülden arzu ediyoruz." diyen Önen, büyükelçiliğin tüm birimleriyle iş adamlarının arkasında olacağını söyledi.

Önen, Çin'in gelecek 5 yılda 10 trilyon dolarlık ithalat hedefini hatırlatarak, "Bizim burada çok daha fazla aktif olmamız lazım, daha fazla girişken olmamız lazım. Çin pazarından korkmamamız gerekiyor." dedi.



Türk iş adamlarının "Çin’den ne satın alabilirim" diye değil, "Çin’e ne satarım" diye odaklanmaları gerektiğini ifade eden Büyükelçi Önen, şöyle devam etti:

"Çünkü burada bu söylediğimiz potansiyel yaklaşık 300 milyonluk nüfus orta sınıf seviyesinde. Bu orta sınıf daha iyi yemek yemek istiyor. Daha iyi yerlere seyahat etmek istiyor. Daha iyi giyinmek istiyor. Bunların da alışkanlıklarına bizim ürünlerimiz aslında çok uygun. 300-350 milyon dediğiniz orta sınıf aslında birçok ülkeden çok daha büyük bir nüfus. Burası kıta büyüklüğünde ve her bir eyaleti aslında bir ülke büyüklüğünde."

Ayrıca Önen, Çin ile iş yapacak Türk iş adamlarına uzun vadeli düşünmelerini ve biraz daha sabırlı olmalarını tavsiye etti.

- Çinli turist sayısında 2018 hedefi 400 bin



Büyükelçi Önen, Çin ile Türkiye arasındaki turizm ilişkilerine değinerek, bu yılın Çin'de Türkiye Turizm Yılı olarak kutlandığını ve bu çerçevede sergi, konser gibi yaklaşık 60'a yakın etkinliğin gerçekleştirildiğini aktardı.

Bu gibi etkinliklerin, Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısına olumlu yansıdığını bildiren Önen, Çin'den Türkiye'ye seyahat eden turist sayısının geçen yıl 247 bin olduğunu, bu rakamın yılın ilk 8 ayında 303 bine çıktığını ifade etti. Önen, "Daha yılın bitmesine 4 ay var. Umut ediyorum yıl sonunda bu rakam 400 bini bulacak. Tabii hedef bir milyon." dedi.

Her yıl yaklaşık 130 milyon Çinli turistin yurt dışına seyahat ettiğine işaret eden Önen, Çinli turistlerin gittiği bölgedeki yerel esnaf ve lokantaları tercih ederek harcama yaptığına dikkati çekti.

Türkiye'yi ziyaret eden ortalama turistlerin yaklaşık 400-500 dolar arası döviz harcadığını, Çinli turistlerin ise kişi başı 2 bin 200 ila 2 bin 600 doları ülkeye bıraktığını ifade eden Önen, Çinli turistin gittiği yere ekonomik canlılık kattığını söyledi.

- "Türkiye'yi gezen Çinliler, Türkiye aşığı olarak dönüyor"

Büyükelçi Önen, Çin ve Türk halkının birbirini tanıması ve iki taraf arasındaki ön yargıların yok edilmesi için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, "Bu kapsamda Çin'den yazarlar, gazeteciler, blog yazarları, meşhur insanlardan oluşan belli heyetleri, belirli zamanlarda Türkiye'ye gönderiyoruz. Bunlara İstanbul'u, Kapadokya'yı, Konya'yı dolaştırıyoruz. Buraya döndükleri zaman ayaklı gazete gibi oluyorlar ve Türkiye aşığı olarak geliyorlar." dedi.



- Diplomatik ilişkiler 2018'de ivme kazandı

Büyükelçi Önen, öte yandan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilere değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in son üç yılda 5 defa görüştüğünü hatırlattı, bu görüşmelerin bütün birimlere çok olumlu yansıdığını, ilişkileri hızlandırdığını söyledi.



Önen, Türkiye'den yıl boyunca çok sayıda bakanın Çin'e geldiğini anımsatarak, "Önümüzdeki 2 ay içinde 4 bakanımızın gelmesini bekliyoruz. Onun haricinde Sayın Meclis Başkanımız Binali Yıldırım teşrif edecekler. Bunlarla beraber yaklaşık 10-12 devlet kademesinde görüşmeler yapılmış olacak. Bunlar çok sevindirici. Bunlar alt mekanizmaları çok canlandırıyor. Bu sayede birçok anlaşma imzalıyoruz. İki ülke birbirine daha da yakınlaşıyor." diye konuştu.



Yıl içinde Çin'den de Türkiye’ye giden bakan ve bakan yardımcıları olduğunu anımsatan Önen, 2019'da iki ülke ilişkilerinin daha da artması temennisinde bulundu.