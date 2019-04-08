"Sektörümüz canlılığını muhafaza ediyor"

Kurulduğu 1993 yılından bu yana, ülkemizde doğal gaz sektörünün gelişmesi için hizmet veren Türk doğal gaz cihazları sektörünün en önemli yerli ve yabancı sanayi ve ticari kuruluşlarını bünyesinde bulunduran ve sektörün %95’ini kapsayan Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DOSİDER), 13. Olağan Genel Kurul Toplantısını 5 Nisan 2019 günü Elite World Asia Otel’de gerçekleştirdi.



DOSİDER’in 13. Olağan Genel Kurulu’nun açılışında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan “DOSİDER olarak güçlü vizyonumuz, öngörülerimiz ve değerli üyelerimizden aldığımız güç ile başarılı bir faaliyet dönemini geride bıraktık, ileriye de umut ve heyecanla bakıyoruz” sözleriyle doğal gaz cihazları sektörünün büyümesini ve ekonomiye katkısını önümüzdeki dönemlerde de devam ettirmesinin, dinamik bir Türkiye için vazgeçilmezlerden olduğunu belirtti. Vardan, ‘Geçtiğimiz iki yıl, birçok açıdan bakıldığında kolay bir dönem değildi. Ülke içindeki seçimler, dünya genelindeki siyasi ve ekonomik değişimler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ile sektörümüz içindeki yeni regülasyonların devreye girmesiyle sektörümüzü etkileyen birçok değişken içinde çalışmaya gayret ettiğimiz bir süreci geride bıraktık. Hamdolsun, bu hareketli dönemde de vatandaşımızı yakından ilgilendiren sektörümüz, canlılığını muhafaza etti.” dedi.



Vardan, sözlerine şöyle devam etti: “Son genel kurulumuzun üzerinden geçen iki yılı elimizden geldiği kadar iyi değerlendirerek, karşılaştığımız sorunların çözümlenmesine ve sektörümüzün gelişmesi için oluşan fırsatların kullanılmasına yönelik çalışmalar yaptık. Bu dönem zarfında sektörümüzü etkileyen ve gündemdeki yerini koruyan konulardan biri de, gaz yakan cihazlarda ErP yönetmeliği dâhilinde daha verimli cihaz üretiminin ve piyasaya arzının zorunlu hale gelmesi hususu oldu. Üye firmalarımız, bir yandan konvansiyonel cihazlarla ilgili üretimi durdurup, stokları son olarak piyasaya sunarken, diğer yandan da yeni yönetmeliğe uygun yoğuşmalı cihazların yerlilik oranını arttırarak üretimi konusunda yoğun çalışmalar ve yatırımlar yaptı” dedi.



“Mesleki ve Teknik Eğitime Destek projemizle sektöre ışık tuttuk"



DOSİDER’in kuruluşunun 25.yıldönümü vesilesiyle, Milli Eğitim Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın uygun görüşleri alınarak ortak tespit edilen , 30 ildeki 30 adet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki "Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme" alanına ait atölye ve laboratuvarlara eğitim seti desteğine değinen Vardan, “Teknik liselere sağladığımız; kombi, sayaç, radyatör, vana, flex, doğal gaz borusu gibi ekipmanın bulunduğu eğitim setleri okullarda büyük bir memnuniyet oluşturdu. Bugüne kadar 90 kadar öğretmen ile 3.000’ü aşkın öğrencinin eğitimine birebir katkı yapıldı. Bu sonuç, “teknik eğitime destek” adıyla başlattığımız girişimin doğruluğunu kanıtladı. Sektörümüzün eğitim altyapısını güçlendirerek kaliteli insan gücünü artırmak hedefimiz için güzel bir adım attık” dedi.



"Doğal gaz cihazları sektörü için önümüzde güzel fırsatlar var"



Sektörün geleceğiyle ilgili olarak Vardan, “Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden inşaat sektöründeki durağanlık ister istemez doğal gaz cihazları sektörünü de etkiledi. Ancak önümüzde güzel fırsatlar var, bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bundan sonraki 2019-2021 dönemi için sektörümüzü daha da iyileştirmek için çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.