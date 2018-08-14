"Sektörümüzde birçok babayiğit var"

İSTANBUL (AA) - Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Türkiye ekonomisinin hassas bir sınav verdiğini belirterek, "Bizim sektörümüzde birçok babayiğit vardır ve tüm imkanları ile ülkemize hizmet etmeye hazırdır." ifadesini kullandı.

Turnacı, yaptığı yazılı açıklamada, bu dönemde sektör mensuplarının özveri ve milli birlik inancı içerisinde çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

Türkiye pazarında 2017 yılı verilerine göre iletişim teknolojileri alanındaki donanım pazarı büyüklüğünün yaklaşık 7 milyar dolar civarında olduğunun söylenebileceğini belirten Turnacı, şunları kaydetti:

"Dışa bağımlılığı en aza indirmenin fazlasıyla önemini hissettiğimiz bugünlerde biz de yerli ve milli markalar ile istişare toplantılarımızı gerçekleştirdik. Gerek teknoloji açısından gerekse kaynaklarımızın ülkemizde değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığı, istihdam oranına olumlu etkisi olacağını ve bu yönelmenin hızla desteklenerek sonuca gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Yerli markalarımız ve üreticilerimiz ile gerçekleştirdiğimiz toplantılar neticesinde öncelikle firmalarımızın hizmet etme ve başarılı olma konusundaki enerjisini net bir şekilde hissetmiş bulunmaktayız. Bu çerçevede çözüm önerilerimizi paylaşmak üzere bakanlıklarımız ve Bilgi Teknolojileri Kurumumuz ile istişarelerimiz devam ediyor. Gerekli çalışmalar ve sektörel düzenlemeler yapıldığı takdirde ilk başta yerli üretimimizin yüzde 40 seviyelerine rahatlıkla çıkacağını düşünüyoruz."

MOBİSAD olarak sektördeki bütün markalara eşit mesafede olduklarını aktaran Turnacı, her sivil toplum kuruluşu gibi önceliklerinin ve sorumluluklarının, Türkiye'ye hizmet edip memleketin menfaati doğrultusunda hareket etmek olduğunu vurguladı.

Turnacı, "Mevcut pazarımızda yerli markaların payını artırmak için ilgili kurumlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sektörümüzde bu bilgi birikimine sahip birçok firma mevcuttur. Çok net söyleyebiliriz ki, bizim sektörümüzde birçok babayiğit vardır ve tüm imkanları ile ülkemize hizmet etmeye hazırdır." ifadelerini kullandı.