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"Sektörümüzdeki büyüme ekonomideki büyümeye ciddi katkı sağladı"

- TSF Başkanı Çenesiz: -"Sektörümüzün ihracat ve üretimdeki gücüyle elde ettiği ortalama yüzde 7,5'lik büyümenin, Türk ekonomisindeki büyümeye ciddi katkılar sağladığı inancındayız"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) Başkanı Erdem Çenesiz, "Sektörümüzün ihracat ve üretimdeki gücüyle elde ettiği ortalama yüzde 7,5'lik büyümenin, Türk ekonomisindeki büyümeye ciddi katkılar sağladığı inancındayız" ifadesini kullandı.

Çenesiz, 2. çeyrek büyüme verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sektör olarak beklentilerinin yıl sonuna kadar yüzde 9'luk büyüme gerçekleştirmek olduğunu belirten Çenesiz, "Büyümenin artışında aktif sektörlerin başında geliyoruz. Sektörümüzün ihracat ve üretimdeki gücüyle elde ettiği ortalama yüzde 7,5'lik büyümenin, Türk ekonomisindeki büyümeye ciddi katkılar sağladığı inancındayız" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ekonomisinin 2'nci çeyrekte gerçekleştirdiği büyümeyi, 3'üncü çeyrek ve yıl sonunda daha ileri taşınacağına inandıklarını dile getiren Çenesiz, Türkiye'nin yüzde 5,1'lik ekonomik büyüme oranı ile gelişmekte olan ülkeler içerisinden ayrışarak oldukça önemli bir seviyeye ulaştığını vurguladı.

Çenesiz, bu başarının arkasındaki hayati etkenin Türk insanının birlikteliği, çalışkanlığı ve üreticiliği olduğuna dikkati çekerek, ekonomide oluşan güven ve istikrarın devam etmesi için çalışacaklarını bildirdi.

Şimdi daha çok üretme ve ürettiğini ihraç etme zamanı olduğuna işaret eden Çenesiz, şu ifadeleri kullandı:

"Mal ve hizmet ihracatı, 2017 yılının 2'nci çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 10,5 artış gösterdi. Seramik sektörü ise iç pazarda büyüme olmasına karşın ihracat ağırlıklı bir büyüme ile ilk 8 ayda seramik kaplama malzemelerinde yüzde 8, vitrifiye banyo seramik ürünlerinde ise yüzde 7 büyüme gerçekleştirdi. Yıl sonu büyüme oranımızı yine ihracatın desteğiyle yüzde 9 olarak öngörüyoruz."

Çenesiz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre inşaat sektöründe yüzde 6,8'lik bir büyüme olduğunu anımsatarak,"İhracattaki gibi, inşaat sektörüyle paralellik gösteren sektörümüzde iç pazarda da son iki çeyrekte ciddi sıçramalar yaşanacak. Seramik sektöründeki bu gücümüz Türk ekonomisindeki büyümeye olumlu yansımıştır" açıklamasını yaptı.

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Erdem ÇenesizTSF
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