Sektörün lideri Kastamonu'nun gururu oldu

Ağaç bazlı panel sektörünün yarım asırlık global markası Kastamonu Entegre, “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 2019 listesinde yükselerek, son on yıldır olduğu gibi ilk 50’deki yerini korudu. Türkiye’deki sektör liderliğinin yanı sıra faaliyet gösterdikleri ürün gruplarının her birinde dünyanın ilk 4 üreticisi arasında yer aldıklarını söyleyen Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, “Dünyanın 6 ülkesinde üretim tesislerine sahip şirketimiz, 100 ülkeye yaptığı ihracatla sektör liderliğini sürdürüyor. Üretimdeki gücümüzün yanı sıra yatırım, Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşme alanlarındaki öncü çalışmalarımızla ilklere imza atmaya ve ülkemizin ekonomik büyümesine katkıda bulunmaya devam ediyoruz.” dedi.

Yüzde yüz yerli sermayeli bir şirket olarak Türkiye’nin sanayileşme yolunda atılan önemli adımlarından biri olan Kastamonu Entegre, yurt içinde 6 lokasyonda ve dünya çapında 6 ülkede yer alan tesisleriyle faaliyetini yarım asırdır aralıksız sürdürüyor. İstanbul Sanayi Odası’nın “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” (İSO 500) araştırmasında son on yıldır ilk 50 içerisinde yer alan şirket, 2019 yılında gösterdiği performans ile Türkiye’nin ilk 50 sanayi kuruluşu arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Konsolide 1,3 milyar dolarlık cirosu ve 6 binden fazla kişiye sağladığı istihdam ile Türkiye’nin önemli sanayi kuruluşlarından biri olan şirket, listede geçen yıla göre yükselerek 44. sırada yer aldı.

450 milyon TL’lik yeni yatırım

Ağaç bazlı panel sektöründe Avrupa’nın 4’üncü, dünyanın 7’inci büyük üreticisi olduklarını; ana ürün grupları MDF, yonga levha, laminat parke ve kapı paneli ürünlerinin her birinde ise dünyada ilk 4 içerisinde yer aldıklarını belirten Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, katma değerli ürünler ve yeni yatırımlarla ülkemizin büyüme hedefine destek vermeyi sürdüreceklerinin altını çizerek şunları söyledi: “Covid-19 pandemisi nedeniyle dünya ekonomisi zor bir dönemden geçerken, ülkemizin refahı için faaliyetimizi ara vermeden sürdürüyoruz. Türkiye ağaç bazlı panel ve mobilya sektörleri cari fazla veren nadir sektörlerdendir. Her iki sektörde ihracat artış trendinin devam etmesi, Türkiye ekonomisinin cari fazla vermeyi sürdürmesinde önemli role sahiptir. Bu konuda üstümüze düşen görevin bilinciyle, ülkemizin büyüme hedefine destek vermeyi sürdürüyoruz. Bu yılın başında, Samsun yonga levha tesisimizde modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik 450 milyon TL’lik yeni bir yatırıma başladık. Mevcut katlı yonga levha tesisimizin tamamı kontinü tesise dönüştüğünde üretim kapasitemiz 2,5 artacak ve şirketimizin toplam üretim kapasitesi yılda 6 milyon metreküpe ulaşacak. Ayrıca, yaklaşık 100 kişiye daha ek istihdam sağlamış olacağız.”

Sektöründe inovasyon ve Ar-Ge’nin öncüsü

İnovasyonu yarım asırlık kurum kültürünün ayrılmaz parçası ve stratejik önceliği olarak gören Kastamonu Entegre; Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşme konularında ilklere imza atmayı sürdürüyor. “2019’ da üretim, ciro ve ihracat rakamlarıyla sektör liderliğini elden bırakmayan şirketimiz, ihracat hedeflerini geliştirmeye, yurt dışında büyümeye, dijitalleşme, inovasyon ve Ar-Ge konularında öncü çalışmalarına devam etti.” diyen Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, şu açıklamalarda bulundu: İnovasyonu büyümenin yeni aracı olarak görüyoruz. Gelişen teknolojiyi ve dijital dönüşümü tüm iş süreçlerimize entegre ederek, katma değerli ürün geliştirme, verimlilik artırma, çevre teknolojileri ve etkin kaynak kullanımı alanlarında projeler geliştirmeye devam edeceğiz.”

İhracattaki liderliğini sürdürüyor

Dünya laminat parke üretiminin %6’sını tek başına gerçekleştiren Kastamonu Entegre, üretimdeki gücü, bilgi ve tecrübesi ile Amerika’dan Çin’e 100’ün üzerinde ülkeye yaptığı ihracatla her yıl açık ara sektör birincisi olmayı sürdürüyor. Yeni yurt dışı yatırımlarıyla globaldeki konumlarını daha da güçlendirdiklerini ifade eden Yıldız, “Türkiye’deki üretimimizin %30’unu ihraç ediyoruz. Türkiye ekonomisi için katma değerli ürün ve ihracat odaklı büyüme gerekmektedir. Bu amaçla yurt dışı pazarlardan elde ettiğimiz ciroyu ve pazar payımızı artırmaya yönelik çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam edeceğiz.” dedi.