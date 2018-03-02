Sektörün yüzde 80'i kadın!

Doğrudan Satış Derneği (DSD) tarafından ilki geçen yıl organize edilen Doğrudan Satış Sektörü Konferansı’nın ikincisine imza atıldı. 2 Mart Cuma günü Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen konferansta doğrudan satış sektörünün Türkiye ve dünyada geldiği nokta, geleceği ile sunduğu iş fırsatları, teknoloji ve girişimcilik konuşuldu. DSD’nin ele aldığı konular arasında en çok “girişimcilik” ve dijitalleşmeyle birlikte hayatımıza giren “dijital ekonomi” üzerinde duruldu.



Amway, Avon, Forever Living, Herbalife Nutrition, Huncalife, LR Health&Beauty, Oriflame ve Tupperware markalarının üyesi olduğu Doğrudan Satış Derneği’nin konferansına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal, Doğrudan Satış Derneği (DSD) Yönetim Kurulu Başkanı Barış Turan, Amway Türkiye Genel Müdürü Tayfun Ergün, Avon Türkiye Genel Müdürü Orkun Gül, Forever Living Türkiye Genel Müdürü İlker İşmen, Herbalife Nutrition Türkiye Genel Müdürü Kemal Ülgen, Huncalife Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Koçak, Oriflame Türkiye Genel Müdürü Johan Larsson ve Tupperware Türkiye Genel Müdürü Yaprak Erdavran’ın katıldı.



Açılış konuşmasını yapan Doğrudan Satış Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Barış Turan, “Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz konferansımızın aramızda bir sinerji yarattığını ve sektörde önümüzü görmemizi sağladığını düşünüyorum ve konusunun uzmanı, birbirinden değerli konuşmacılarımız sayesinde hepimiz için faydalı bir oturum olacağına inanıyorum. Bu konferans 24 yıllık deneyimin bir sonucu olarak hem sektör bilincinin yerleşmesi hem de gelişen, değişen dünyanın içinde sektörümüzün nasıl bir yer edineceğini konuşmak için ortaya çıktı. Günümüzde pazarlama sektöründeki rekabet yepyeni boyutlar kazanarak ivmeleniyor. Bugün küresel çapta bir ekonomi haline gelen doğrudan satışın büyüklüğü 182,5 milyar dolara ulaşmış durumda. 2016 verilerine göre doğrudan satışın ülkemizdeki hacmi ise yaklaşık 2,5 milyar Türk Lirası” dedi.



Sektörün sürdürülebilirliğini sağlamakla birlikte girişimcilik ve aile ekonomisine katkının ana gündem maddelerinden olduğunu söyleyen Turan, şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye’de doğrudan satış sektöründe 1,5 milyon kişi çalışıyor ve yüzde 80’i kadınlardan oluşuyor. Ülkemizde kadınların işgücüne katılma oranının %30’larda seyrediyor. Bu oran OECD ülkeleri arasındaki en düşük orandır.Kadınların iş gücüne katılımının Avrupa Birliği ülkelerindeki ortalamasının %62 dolaylarında olduğunu da göz önüne alırsak, doğrudan satış sektörünün ülkemizde bu bağlamda önemli bir misyonu olduğu da ortaya çıkıyor. Doğrudan Satışla birlikte sunulan iş fırsatının bir sermaye gerektirmemesi ve kişiye kendi belirlediği zamanlarda yapabilme esnekliği sunması kadınları bu iş fırsatını değerlendirme konusunda daha da cesaretlendiriyor. Kadınlarımız bu şekilde hem aile içerisindeki dengeleri koruyabiliyor hem de artan zamanlarını bir ek gelire dönüştürebiliyorlar. Bu pozitif değişim tüm aileyi ekonomik, eğitim ve refah düzeyi bakımından ilerlemeye götürüyor.”