Sektöründe lider oldu

Yüzyılı aşkın sürede inşa ettiği marka kimliği ile dünyanın en büyük lastik üreticilerinden gösterilen Michelin, bağımsız danışmanlık kuruluşu Best Finance tarafından lastik sektörünün en değerli markası seçildi. Bütün dünyadan binlerce şirketin katıldığı ve 500 global markanın listeye girmeye hak kazandığı listede Michelin, sektörünün lideri konumunda yer almayı başardı.



Her yıl binlerce şirket arasında dünyanın en değerli ve en güçlü markalarının şeffaf ve ölçülebilir kriterlerle değerlendirildiği Best Finans sıralaması, pazarlama yatırımları, hissedarların değerlendirmeleri ve iş performansı dikkate alınarak hazırlanıyor. Marka itibarı, sadakati ve çalışan sadakati baz alınarak ölçümlenen Best Finans sıralamasında marka değeri AAA+ ve D dereceleri arasında değerlendirilirken Michelin, 2018 yılında AAA (çok iyi) almayı başardı.



Michelin marka değeri 7,9 milyar dolar

Michelin geliştirdiği lastik teknolojilerinin yanı sıra marka değerine yaptığı yatırımlar, sürdürülebilirlik çalışmaları, çalışan memnuniyetini merkeze alan faaliyetleri sayesinde bir yılda listede büyük bir sıçrama elde etti. Sadece bir yılda 54 sıra birden yükselerek listede 207. sıraya çıkan Michelin, marka değerini de %30 artırarak 7.930 milyar dolara ulaştırdı.